Fotos Se expiden alrededor de 300 certificados de antecedentes por día

21/02/2018 -

El Departamento de Reconocimiento Ciudadano indicó que para mayor comodidad de los interesados, el trámite también se puede realizar en comisarías del interior. Los ciudadanos que necesiten contar con el Certificado de Antecedentes Personales (denominado anteriormente de Buena Conducta) para realizar distintas gestiones que incluyan este documento, podrán iniciar este trámite no sólo en la ciudad capital, sino también en todas las comisarías del interior provincial, según informó la Jefatura de Policía de la Provincia. Demanda Ante la gran demanda existente en esta época del año, en particular, de docentes y alumnos de toda la provincia, funcionarios del Departamento de Reconocimiento Ciudadano informaron que con el objetivo de agilizar este trámite, para mayor comodidad de los solicitantes y para evitar traslados innecesarios desde el interior hasta la capital, la Jefatura de Policía arbitró los medios para que esta gestión pueda realizarse en las dependencias policiales de toda la provincia. En tal sentido, indicaron que en la oficina de Departamento de Reconocimiento Ciudadano se reciben los trámites para las personas con residencia en la ciudad capital y La Banda, y que se emiten 200 números por día, los que son entregados con un día de antelación, sin necesidad de hacer largas colas. Requisitos a tener en cuenta La solicitud del número no es necesario que el interesado la realice, pues puede ser por un tercero, al día siguiente únicamente el interesado debe realizar personalmente la gestión, en cuyo caso deberá presentarse con fotocopia de DNI Tarjeta (solo pueden presentar los formatos anteriores del Documento Nacional de Identidad los mayores de 70 años), y Certificado de Residencia timbrado. En el caso de ser la primera vez que solicita el certificado, deberá adjuntar además una foto tipo carné actualizada y la suma de 50 pesos. Para las personas que residen en el interior y que necesiten realizar el trámite en la capital, se les brindará 35 números, los que son de atención inmediata dada las distancias que realizan para poder llevar a cabo la gestión, con iguales requisitos para las personas de Capital y Banda, a excepción del Certificado de Residencia que no necesita estar timbrado. Para el caso de las personas que vivan en el interior, el trámite lo pueden iniciar en la comisaría más cercana a su domicilio, aunque el plazo estimado de entrega es de 24 horas. No existen gestores Asimismo, la Policía de la Provincia advierte a los ciudadanos que deben tener cuidado con personas que dicen ser gestores y que realizan este tipo de trámites, ya que solamente se encuentra autorizado el personal policial para este tipo de gestorías. Igualmente, la oficina del Reconocimiento Ciudadano informó que durante estos primeros meses del año se incrementa la demanda de certificados debido al inicio de los ciclos lectivos de diferentes instituciones.