22/02/2018 -

Laboral Baskonia, con Patricio Garino y Luca Vildoza, enfrentará hoy al líder CSKA Moscú, en Rusia, en partido de la 23ª fecha de la Euroliga, el certamen más importante del continente.

El encuentro se disputará en el Megasport Arena de la capital rusa, a partir de las 14 (hora argentina).

También jugarán: Fenerbahce vs. Armani Milano, Olympiakos vs. Valencia y Unicaja Málaga vs. Maccabi Tel Aviv.