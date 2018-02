"El poder del fútbol argentino es manejado por Boca"

Fotos CRÍTICO. Marcelo Tinelli dio su punto de vista sobre la polémica que envuelve al fútbol argentino en los últimos días.

"El poder del fútbol en Argentina está completamente manejado por Boca Juniors", dijo el animador de TV y vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, al opinar sobre los supuestos beneficios que recibe la entidad de la Ribera en la Superliga. "Hoy en día el poder del fútbol argentino está manejado en su totalidad por Boca y por gente cercana al club. No estoy dudando de la honorabilidad, pero esto es Boca. Hay que tener cuidado, porque pueden pasar estas cosas que vienen ocurriendo últimamente y no está bueno", disparó Tinelli.

"Por ejemplo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, es de Boca; el secretario general de Deportes, Carlos Mac Allister, es de Boca; el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia también, y el presidente de Boca, Daniel Angelici, es además vicepresidente de AFA", dijo, quien mencionó también a los presidentes del Tribunal de Apelaciones (Héctor Luis Latorraga), del Tribunal de Disciplina (Fernando Mitjans), del Tribunal de Ética (Raúl Omar Plee) y de la Comisión Electoral (Mariano Clariá).

En diálogo con Radio Mitre el conductor televisivo remarcó que "el fútbol siempre tuvo estas cosas, porque lo mismo pasaba cuando estaba Julio Grondona y tenías que enfrentar a Arsenal. Por ahí era un equipo chico, pero cuando es Boca es otra cosa, y hay que tener muchísimo cuidado".

"Ojo que también tengo una buena relación con Macri más allá de lo que pueda decir él. No cambió nada en mí. Eso es más para lo que puedan decir los de afuera. Yo hablo bastante con Mauricio, tengo encuentros, y nuestras mujeres son amigas", explicó.

Sin embargo Tinelli no se apartó del recorrido crítico de la charla y confesó tener "la sensación" de que al momento de intentar ser presidente de AFA (el 3 de diciembre de 2014, en aquel "empate" en 38 votos con 75 sufragantes), ya la idea era elegir esto que hay ahora. "Yo no creo que Macri tenga que llamar a nadie ni que Tapia tenga que llamar a algún árbitro, porque me parece que así no se manejan las cosas", dijo.

"Pero con tanto poder que ha tomado Boca en la AFA, me parece que es así, que fue lo que se intentó buscar en su momento. Sé como se manejan las autoridades de AFA y por ahí algunos árbitros pueden dirigir condicionados, pero no porque los vayan a llamar o porque les digan lo que tienen que cobrar", resaltó.

"Todos sabemos del fanatismo de Macri por Boca. De hecho, después de todo lo que pasó con River el domingo, las críticas y la gente cantando, él lo recibió sin problemas a Guillermo (Barros Schelotto) en la Casa Rosada. La gente evaluará si estuvo bien, pero a mí me pareció raro. Me imagino que ya lo tenía arreglado de antemano, pero me hizo ruido", insistió.