"Si consideran que cometí un error y debo estar preso, cumpliré con lo que disponga la Justicia"

Fotos POSTURA. Aseguró que cuando "esto termine" hará su descargo y contará su verdad.

23/02/2018 -

El empresario Ramiro Petros, acusado de violencia de género por su ex pareja, una joven de 21 años, continúa detenido y está siendo sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas por parte del gabinete de profesionales del Poder Judicial.

Cuando se retiraba de una de las entrevistas, dialogó unos minutos con el equipo periodístico de Noticiero 7 y reveló algunas de sus sensaciones tras permanecer ya diez días privado de su libertad.

"Estoy esperando que termine todo esto y recién allí voy a contar mi verdad y voy a hacer mi descargo", comenzó diciendo el empresario vinculado a la noche santiagueña.

"Por ahora me someto a la Justicia, cumpliendo con todos los requerimientos. Siempre me ajusté a derecho desde el primer día, yo en ningún momento estuve prófugo", remarcó.

Petros fue denunciado por su ex novia, con quien aparentemente habían retomado la relación hacía pocos días antes del incidente ocurrido la noche del sábado 10 del corriente.

Tras la denuncia ordenaron su aprehensión, pero como no había sido localizado, ordenaron luego su detención. El miércoles siguiente, en compañía de su abogado se entregó a la Justicia.

"Ahora estoy sometiéndome a lo que ordenan los fiscales y los jueces. No soy abogado, pero desde el primer momento se lo dije al Dr. (Miguel) Torres mi defensor, que quería someterme a la Justicia, contar lo que tengo para contar y si ellos consideran que cometí un error y que debo estar preso, cumpliré con lo que disponga la Justicia", afirmó el empresario y acotó: "Creo en la Justicia y en las instituciones y soy una persona que siempre se ajustó a derecho".

Sobre su situación personal privado de su libertad, deslizó: "Estas experiencias son muy fuertes para cualquier persona. Hay gente que no las ha vivido. Yo nunca tuve ni una demora en una Comisaría, es la primera vez, es una experiencia muy fuerte. Yo soy una persona que siempre le busca el lado positivo a las cosas y creo que a pesar de que puede haber muchas cosas negativas en este proceso de mi vida, también hay cosas positivas y voy a tomar eso como algo que me va a ayudar a crecer como persona".

Su ex y su familia

Ante la consulta por su ex pareja, y una supuesta relación conflictiva, Petros se mostró prudente: "No voy a hablar mucho de la relación, quiero preservar la identidad de la denunciante, ella es muy chica, tiene 21 años y no quiero que se vea perjudicada por esta situación, por lo que quiero preservarla sobre todo a ella".

Por último se refirió a sus progenitores, conocidos profesionales del medio. "Mis padres saben el hijo que tienen. Soy un ser humano que puede haber cometido un error como cualquiera, con mis virtudes y defectos. Pero no soy una mala persona, así que la verdad que estoy muy tranquilo", finalizó.

En la próxima semana posiblemente se realice la audiencia para resolver si continúa tras las rejas o si recupera su libertad.