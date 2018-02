Angelici pidió que no haya sospechas

Fotos MOMENTO. Angelici dijo que "Macri es el presidente de todos los argentinos más allá de cuál equipo sea hincha" y pidió que no haya más sospechas.

-

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, enfatizó ayer que Mauricio Macri ‘es el presidente de todos los argentinos más allá de cuál equipo sea hincha’, luego de los cánticos agresivos que le propinaron los hinchas de San Lorenzo y River Plate, que se sintieron perjudicados por unos polémicos arbitrajes.

‘Realmente me sorprendió lo que pasó en las canchas de San Lorenzo y River. Uno puede manifestarse en contra del presidente de un país porque no está de acuerdo con la situación económica o con las medidas que tome ese gobierno en relación a esos temas, pero no por un partido de fútbol. A nadie le entra en la cabeza que un presidente pondrá un árbitro’, sostuvo.

‘Por supuesto que a Macri le gusta mucho el fútbol, que es hincha de Boca, fue presidente del club durante 12 años, el mejor de la historia del club. Pero ahora es el presidente de todos los argentinos más allá de cuál equipo sea hincha’, agregó.

De esta manera, Angelici desligó al presidente de la Nación de los arbitrajes que perjudicaron a San Lorenzo (ante Boca) y River (frente a Godoy Cruz), en un diálogo que mantuvo con los periodistas en la puerta de un instituto de menores en el barrio porteño de Flores, enmarcado en un programa que organiza la fundación Boca Social.

‘No puedo ser objetivo porque soy amigo de Mauricio (Macri). Pero las preocupaciones de él en relación al fútbol pasan por la seguridad, el orden, porque no haya más violencia, porque vuelvan las familias a las canchas. No por este tipo de cosas’, reiteró.

El ‘Tano’ Angelici también se refirió al encuentro entre Macri y Barros Schelotto, técnico de Boca.

‘Son amigos desde hace años, de la época en que Mauricio era presidente y Guillermo era jugador de Boca. Fueron a cenar muchas veces, se reúnen seguido, no sé porque se generan suspicacias si siempre se vieron’, señaló.

No obstante, reconoció que frente a tanta locura que se vive en el fútbol ‘quizás debieron cuidar las formas’.

Angelici se refirió después a la final de la Supercopa Argentina que definirán Boca (por ser el campeón del torneo de Primera División de 2016/2017) y River (por ser el ganador de la Copa Argentina 2017) el 14 de marzo en Mendoza.

‘Están todos muy sensibles. Acá hay que bajar los decibeles y los primeros que debemos hacerlo somos los dirigentes (apuntó principalmente a Marcelo Tinelli, directivo de San Lorenzo), después los entrenadores, luego los jugadores y por último los hinchas’, opinó.

‘En los medios no hacen otra cosa más que hablar de este partido y es eso, un partido de fútbol, donde habrá un ganador y un perdedor, solo eso. Ante todo es un juego. Y la final tiene que ser una fiesta’.

Por eso confirmó que el 2 de marzo se reunirá con Rodolfo D’Onofrio, presidente de River; Claudio Tapia, titular de la AFA; y Horacio Elizondo, responsable del Colegio Argentino de Árbitros. Angelici, por último, aseguró que Boca en ese encuentro ‘no pedirá ni exigirá nada’ con miras a la final con River.

‘Boca no pedirá ni exigirá nada. Me da lo mismo el árbitro que dirija. También si habrá o no VAR. Si River quiere que no haya, no habrá’, enfatizó.