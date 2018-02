Cuarto capítulo del atractivo Torneo Apertura

Fotos ACCIÓN. Los Clásicos Barriales vuelven a la actividad mañana en la zona norte de la ciudad.

23/02/2018 -

La liga de los Clásicos Barriales de la zona norte, tendrá más actividad mañana, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2018. Los encuentros arrancarán en todas las canchas, desde las 16 el primer turno. Este es el programa:

En Bº Aeropuerto: Los Pibe de Martín vs. La 203 del Huaico Hondo (20); Peti vs. Quilmes (20); Ruta Uno vs. Tarapaya (30). En Mal Paso: La Banda de Memo vs. David (20); Mojones vs. Hermanos Juárez (20); Mal Paso vs. Calle 13 (30). En Calle 107: La 21 del Bº Aeropuerto vs. Los Pibes de la 109 (20); Amigo de la 18 vs. Gachi (20); Carnes La Hacienda vs. La Plaza (30).

En Morumbí Borges, La Plaza Jrs. vs, Ruta Uno Jrs. (20); Los Tenas vs. Juv. de la Bañadera (20) y El Seppse vs. 7º Pasaje (30). En El Fondo de Borges, J. de Borges vs. Pibes del Pje. (20); Pibes de la G. Paz vs. Alma Fuerte (20) y El Fondo de Borges vs. Carne Los Amigos (30). En Polidep. Borges , Tabú FC vs. El Bajo de Tarapaya (20); Emaus vs. Florería Ema (20) y Ritacar vs. La Bañadera FC (30). En 6º Pasaje, 6º Pasaje Jrs. vs. Juveniles del gas (20); Juv. Amp. Borges vs. Árbol Solo (20); Villa Borges vs. El Poli (20) y 6º Pasaje vs. Polirubro Aillén (30).

En La Loma, Pasaje 421 Jrs. vs. Los Amigos Jrs. (20); Los Calamares vs. la Barra (20); Pasaje 421 vs. Los Amigos FC (30) y Calle 4 vs. Los Pibes de H. Hondo (30).

En Villa Grimanesa, Los Pibes de la 18 vs. Carnes Los Amigos (20); San Martín vs. Barrio Colón (20) y Los Pumas vs. El Bajo de Tarapaya (30). En Autonomía, Verdulería Chiki vs. Panif. Franci (20); El Salvador vs. La Magallanes (20) y 1º Pasaje vs. Juv. de Paseo Colón (20).

En Chañar, J. F. Ibarra vs. La Banda de M. Camús (20); Los Pibes del Paseo Colón vs. Juv. de Villa Borges (20) y La Cochetti vs. La 203 FC (30). En Santa Rosa, San Marco vs. Rifas Tunis Jrs. (20); Los Millo vs. Carro Bar Chara (20) y Santa Rosa vs. Rifas Tunis FC (30). En Tarapaya, San Esteban vs. Estrella Jrs. (20); Los Pacíficos vs. Carlitos Legui (20) y Gas del Estado vs. Carro Bar Chara FC (30). En Triángulo, Laureles vs. Petrolíder (20); Triángulo vs. La 23 FC (20); Los Peregrinos vs. Juv. de Tarapaya (20) y Estrella del Norte vs. Alberdi XXIII (30).