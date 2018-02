El certamen veraniego tendrá hoy otra tarde repleta de acción

24/02/2018 -

Esta tarde, a partir de las 16.30, se jugará una nueva jornada del torneo de verano de la Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs. Programa:

En Los Magnificos, B. Sarmiento vs. Bonafide (45) y Villa Mercedes vs. Ipvu (45). En La Darcena, Uthgra vs. Bonafide (45) y Mojones vs. Rec. Hídricos (50). En Mistol, La Fusión vs. Los Amigos (40) y Villa Ángela vs. Villa Grim. (50). En Rosario Central, Rosario Central vs. T. Albarracín (40) y PVC Banda vs. Escuela 102 (50).

En La Guarida (LB), Racing vs. El Buen Pastor (45) y Fabio Automóviles vs. Colectiveros (50). En Los Romano, Kiosco Laly vs. V.G Taller Sposetty (45) y UTA vs. Transp. Palito (50). En Calle 14, La Católica vs. El Triángulo (45) y Transp. Kenber vs. Nassif Camiones (50).

En Mojones (N), Mojones vs. Rifa de Alberto (33) y Mojones vs. B. Tradición (40). En El Gringo 1, Def. Civil vs. Los Peregrinos (40) e Ind. Lar vs. Stylo Gráfico (50). En El Gringo 2, Taller Dany vs. Los Halcones (40) y Desp. Las Mellis vs. Don Vicente (50). En Gremio Municipal, Independiente vs. Calidad de Vida (50) y Feria del Newbery vs. Villa Tranquila (50). En Filial 23, Kiosco Mis Viejos vs. Alumni (50) y Filial 23 vs. Rifa de Alberto (45). En La Zurda, N. Autonomía vs. Ateneo Ej. Arg (40) y N. Autonomía vs. Alte. Brown (45). En Nuevo Banco, Club de Amigos vs. Pablo VI (33) y O. Molinari vs. Calle 14 (50). En San Esteban, La Viamonte vs. Ind. Lar (33) y José Ignacio vs. Los Icardis (33).

En Estudiantes de Maco, La Güemes vs. Filial 23 (40) y B. Sarmiento vs. Joyex (50). En Ateneo Ej. Arg, Ateneo Ej. Arg vs. El Decano (33) y Deportivo JJ vs. La Fortaleza (33). En Luz y Fuerza, Villa Alem vs. B. Santa Lucía (40) y Luz y Fuerza vs. Refi Shop (50). En Villa Tranquila, Taller Raúl Ávila vs. Motos Juan (40) y Villa Tranquila vs. Uthgra (40).

En Milan, Carro Bar Lo de Chara vs. Gremio Judicial (33) y Villa María vs. El City FC (33). En Gimnasia de Maquito, Palo Carabajal vs. El Deca (33) y Desp. del Valle vs. Def. de Antilo (50). En Del Millo, Joyería Luciana vs. Imer Cuervos (33) y Colón FC vs. Insumatik (33). En Cilindro Los Flores, Fugitivos vs. San Carlos (40) y Politécnicos vs. Asel (50).

En Independiente Cardozo, Exp. San Nicolás vs. Los Amigos (45) y Villa Negrita vs. Facheritos (50). En Mailín, Farmacia Lavalle vs. Los Buckiºs (33) y La Güemes B vs. Villa Negrita (33). En Villa Borges, Villa Borges vs. La Loma (40) y Villa Borges vs. Elec. Cortez (50). En Atsa 3, 18 horas, Villa Negrita vs. Pilchería Max Mar.