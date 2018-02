Aterrador: Aves oscurecieron el cielo de Roma

Hoy 16:35 -

Un aterrador momento vivieron los habitantes de Roma, Italia, cuando pequeñas aves cubrieron el cielo. La imagen fue compartida en las redes sociales y generó temor entre los usuarios.

Los estorninos fueron los responsables que cubrieron el cielo de la capital italiana, al regresar en gran número en busca de calor y refugio de la helada Europa Oriental y Escandinavia, informó el portal Inverse Science.

Hasta cuatro millones de aves llegan a Roma cada año, atraídas por el calor de la ciudad en relación a las regiones vecinas.

Un aterrador momento vivieron los habitantes de Roma, Italia, cuando pequeñas aves cubrieron el cielo. La imagen fue compartida en las redes sociales y generó temor entre los usuarios.



Los estorninos fueron los responsables que cubrieron el cielo de la capital italiana, al regresar en gran número en busca de calor y refugio de la helada Europa Oriental y Escandinavia, informó el portal Inverse Science.



Hasta cuatro millones de aves llegan a Roma cada año, atraídas por el calor de la ciudad en relación a las regiones vecinas.

The skys over Rome stuffed with Starling https://t.co/J62gw7gf4P pic.twitter.com/R2HTzINmno