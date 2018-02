Cuevas valoró el punto sumado

Hoy 09:32 -

Central Córdoba no mostró su mejor versión futbolística en el empate sin goles ante Sarmiento, en Resistencia y a causa de ese resultado el Ferro abandonó el liderazgo, aunque siendo el único escolta se mantiene en zona de clasificación para el Pentagonal Final del Torneo Federal A.

Llevándose de esa estadística, el delantero “ferroviario” Héctor Cuevas valoró el empate del pasado domingo y aseguró que siempre es importante sumar puntos.

“Es importante el hecho de que no hayamos perdido. Fue un partido muy duro. No se dio lo que fuimos a buscar. Fuimos a traernos los tres puntos. No jugamos bien, especialmente en el primer tiempo, pero mejoramos en el complemento y lo pudimos haber ganado. Cuando las cosas no se hacen bien, es importante sumar algo”, explicó a Radio Panorama el ex jugador de Sarmiento de Junín.

El “Tanque” también explicó por qué le costó tanto poder doblegar al “Decano chaqueño”.

“Estuvimos a contramano del partido. Tratamos de llegar al arco contrario con más gente. Eso pudimos mejorar en el complemento y pudimos traernos un punto” analizó.

“Como jugamos el segundo tiempo es como debemos hacerlo de aquí en adelante. Nos espera un rival muy complicado como Sportivo Belgrano que también la está peleando”, añadió.

Cuevas también se refirió al próximo compromiso ante Sportivo Belgrano, el domingo desde las 19.

“La idea es sumar todos los puntos que hay en juego. Va a ser muy importante ganarle a Sportivo porque lo que nos queda va a ser muy difícil. Trataremos de ganar el fin de semana, para empezar a encaminarnos para la clasificación”, afirmó.

“En este plantel todo jugador es importante. Al que le toque jugar y al que no están con las mismas ganas. El que entra lo hace de buena manera y trata de dejar todo por la camiseta. Es importante estar todos en la misma sintonía. Nos quedan tres partidos por delante. Al que lo toque jugar seguro lo hará como se debe”, aseguró.