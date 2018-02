Confesó a la madre de su alumno estar enamorada de él luego de tener sexo

Hoy 11:08 -

Dawn Diimmler, de 44 años, tenía una vida sencilla. Tranquila y sin problemas. Estaba casada, tenía tres hermosos hijos de 11, 9 y 7 años y trabajaba como asistente en un colegio de Carolina del Sur. Todo parecía marchar sobre ruedas, sin conflictos y sin nada que hiciera prever que una tormenta se colocaría sobre la cabeza de su familia.

Pero todo cambió de la noche a la mañana cuando decidió emprender una relación prohibida con uno de sus estudiantes con el que tenía un vínculo profesional directo. Todo comenzó a ocurrir en su oficina del Airport High School del Condado de Lexington. Formalmente la justicia la procesó por haber tenido relaciones sexuales con un alumno de 19 años en múltiples oportunidades.

Ahora, la tranquila vida de Diimmler podría terminar de manera tormentosa en la cárcel, donde -de hallarse culpable- pasaría cinco años tras las rejas.

En enero de este año, el Distrito Escolar de Lexington le envió cartas a Diimmler en el cual se la ponía en aviso sobre la denuncia que la madre de la víctima había realizado contra ella. Como prueba, la mujer presentó un audio en el cual la profesora le confiesa que quedó enamorada de su hijo luego de tener sexo.

A principios de febrero, las autoridades de Airport High School decidieron expulsar de la institución a la docente. Mediante su vocero, Dawn Kujawa, el colegio explicó que apartaban de sus labores a Diimmler hasta que termine la investigación por su conducta inapropiada con un alumno.

"Entre las fechas del 10 de marzo de 2017 y el 2 de junio de 2017, Dawn P. Diimmler estuvo envuelta en una relación con un estudiante de 19 años del Airport High School mientras ella estaba asignada como Asistente Principal", indicó un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Pública de Cayce, una de las ciudades del condado donde la imputaron.

En la misma carta, desde el gobierno ciudadano indicaron que fueron por lo menos dos las veces que ambos mantuvieron encuentros íntimos en la misma escuela. Otra vez en un hotel que ella misma rentó en Harbison el 28 de abril de 2017.

Pese a que la ley indica que la mujer puede mantener relaciones sexuales con un joven de 19 años, el problema que enfrenta Diimmler es por su posición de poder sobre la víctima, según dicta la ley de Carolina del Sur.

Según el diario The State, la docente se entregó el sábado pasado al Centro de Detención Alvin S. Glenn, en el Condado de Richland. A su lado estaba su marido, quien no la abandonó pese a la tortuosa situación que atraviesan. Tras el pago de una fianza de 30 mil dólares en efectivo, quedó en libertad. Las autoridades le exigieron que no mantuviera ningún tipo de contacto con la víctima.

Diimmler se graduó en 1995 del College of Charleston y recibió su master en 2003 en la Universidad de South Carolina. Su currículum era irreprochable y había trabajado en varias instituciones antes de recaer en Airport High School en 2016. Año en que comenzó su calvario. Y el de su víctima.