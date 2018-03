Todo listo para el inicio del Apertura

Fotos ACCIÓN Los equipos de Santiago ya se preparan para afrontar su primer desafío del presente año.

02/03/2018 -

La Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped y pista pondrá en marcha este fin de semana la disputa del Campeonato Apertura de la especialidad denominado "Municipalidad Santiago del Estero".

Este importante certamen se desarrollará en diferentes categorías, y su arranque está previsto para este sábado y domingo en diferentes horarios y escenarios.

A las 16, en Primera Damas, Mishqui Mayu HC ante H. Termas Club; 17.30, en Primera Damas, CSEHC ante Círculo SC, y a las 19 cerrarán la jornada los equipos de Lugus HC y Green Sun, también en Primera de Damas

En tanto que en cancha de los Viejos Leones, la acción de mañana se concentrará a partir de las 9 en Sexta División entre Green Sun y Mishqui Mayu HC; luego a las 16, en Primera Damas, Círculo Docente chocará con Ucse, y finalmente a las 17.30, en Primera Damas, Caer se medirá con CACC.

Domingo

Por su parte, la primera fecha de certamen Apertura "Municipalidad de la Capital" proseguirá en la cancha del parque Aguirre desde las 8. En este horario se medirán los equipos de Mishqui Mayu HC con el Círculo SC en Mami Hockey. Luego a las 9 entrarán en acción Lugus HC ante Círculo Docente en Mami Hockey, y finalmente a las 10 en Intermedia jugarán CSEHC ante C. Clodomira HC. Y en cancha OLRC: a las 8 en Séptima División jugarán Green Sun ante C. Docente. A las 9 se medirán en Intermedia Ucse y CACC. A las 10 entrarán en acción (M.) Los Dorados ante CACC. 16, en M. Los Dorados con Green Sun. A las 17 en Primera de Caballeros, C. Docente Unión y Juventud, y cerrarán a las 18.30 en I., Caer C y Docente.