FÚNEBRES | 4 de Marzo de 2018

Hoy 21:49 - FALLECIMIENTOS





- Paula Savina Ibarra

- Fabriciana Francisca Cardoso

- Víctor Aníbal Rodini

- Carlos E. De Yebra (Capital Federal)

Sepelios Participaciones

DE YEBRA, CARLOS E. (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 3/3/18|. Su hermana Margarita De Yebra de Jerez y su sobrino Víctor Francisco Jerez participan con profundo dolor su fallecimiento acaecido en la Capital Federal. Elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Descansa en paz querido tío Carlos.

GALLO DE SUÁREZ, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. "A Ti Señor, levanto mi alma Dios mío en Ti confío". Sus hijas, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

GALLO DE SUÁREZ, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. "Que se haga infinito todo aquello que te hace feliz". Su hija Mónica Suárez, hijo político Jorge Ledesma, nietos Juan, Camila, Lourdes y Benicio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GALLO DE SUÁREZ, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. "Que en este descanso eterno el Señor la proteja con su mirada". Sus consuegros Toti y Titi Ledesma, hijas Sandra y Marcela, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria., Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

GALLO DE SUÁREZ, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. "Señor dale el descanso eterno". Amigas de su hija Teresita: Flavia Salloum, Eugenia Blanco, Karina Olivera, Nadia Puentedura, Natalia Conchillo, Susana Gauna y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLO DE SUÁREZ, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Subsecretaría de Educación Municipal, Dirección Gral. de Educación, supervisión de Jardines de Infantes, Personal Directivo, Asesoras Pedagógicas y Docente de los 26 Jardines de Infantes Municipales, participan el fallecimiento de la madre de la directora del Jardín de Infantes Nº 6 "Pulgarcito", Prof. Mariela Suárez. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO DE SUÁREZ, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Personal docente y de maestranza del Jardín de Infantes Municipal, Nº 6 "Pulgarcito" participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la directora, Mariela Suárez y elevan oraciones en su memoria.

GALLO DE SUÁREZ, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 6 "Pulgarcito" participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su directora. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, PAULA SAVINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Sus hijos Jorge Claudio y Claudia Paola Severino, nietos Sofía, Mariano, Alejandro, Bruno, Nicolás, y Hernán, hijos pol. Fabián, y Carmen, hnos. sobrinos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento. sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio El Descanso. Serv. ABRAHAM GUBAIRA S. R. L. Caruso Cia. de Seguros S. A.

RODINI, VÍCTOR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Su madre Ilda Villar, su hermana Ilda Rodini, hijo Ariel Rodini y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODINI, VÍCTOR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Su hermana Hilda Rodini su esposo Luis Arizaga, sus hijos Cecilia, Jorge y Ricardo, sus hijos políticos y nietas, participan con profundo dolor su fallecimiento. sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del sol.

RODINI, VÍCTOR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. A Ti elevo mi alma, a Ti mi Dios y Señor, su sobrina Cecilia Arizaga de Ruiz, su esposo Gustavo, su hija Celina participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

RODINI, VÍCTOR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Jota Jozami, su esposa Dorys sus hijos Julio y Jalil. Acompañan a la familia Arizaga Rodini en este momento de dolor.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Ángel Salto, Fabián Salto y sus respectivas familias. Acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Aníbal José "Pepe" González participa con dolor el fallecimiento de Coco. Acompaña a su familia y ruega oraciones en su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Yo soy la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mi no permanezca en tinieblas, se precisa la fe del corazón para obtener la salvación. Sus amigas Norma Herrera de Cano y Lelia del Rosario López, Silvio Torrez. Acompañan a sus hijos Mario Russo y Lucy Abdala de Russo. Participan de su fallecimiento y ruegan una oración a toda su flia.

Invitación a Misa

ALEGRE DE RAMOS TABOADA, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/03|. Sus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la iglesia Catedral Basílica al cumplirse 14 años de su fallecimiento. Donde pediremos por su descanso eterno

ÁLVAREZ DE IMBLAT, FANNY BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Al cumplirse 4 meses de tu partida hacia el encuentro de nuestro Señor y de nuestra madre del Valle, queremos recordarte con mucho amor, porque fuiste una madre y monita ejemplar, digna del mayor respeto y que guiaste nuestras vidas por el camino del bien, de la verdad y del respeto. Madre querida descansa en paz!! Tus hijos, nietos y bisnietos invitan a familiares y amigos a la misa que se realizara hoy a las 21 en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

ARANDA, RAÚL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Mi amor, por tu Natalicio y al cumplirse 9 días de tu inesperada partida hacia el Reino de Dios y de la Virgen, tu esposa Marta Imblat y flia. invita a familiares y amigos a la misa que se realizará en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, hoy a las 21 hs. y "brille para ti la luz que no tiene fin."

ARGAÑARAZ, ANTONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Ya estás en la Casa del Señor, descansa en paz". Sus sobrinos Liliana, Rossana, Nelson, Gabriel, Irina y Vilma invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento a realizarse hoy a las 21 en la iglesia San Roque.

CARABAJAL, CARLOS ARNALDO (Palo) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Tu partida inesperada, nos sorprendió y nos dejó un gran dolor, siempre estarás presente en el corazón de todos los que te queremos, ya pasó un año de esa tarde que saliste diciendo "ya vuelvo", pero fue una salida sin regreso. No te dio tiempo a decir nada, nos dejaste un dolor muy grande. Su madre Ika, sus hermanas Pety, Solo; sus hijos Oscar, Memé, Enzo, Marcio, Karina, Nano; sus nietos, hijos políticos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo del Bº Liberad.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su esposo Orlando, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a 20.30 hs. en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 13 meses de su partida a la Casa del Señor.

GARAY DE CASTIGLIONE, CARMENCITA (q.e.p.d.) Falleció 4/3/01|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos que la recuerdan con inmenso cariño y agradecimiento por su bondad y capacidad de entrega invitan a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 21 hs en la iglesia Santo Domingo.

RAMOS TABOADA, ARMANDO LUCIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/01|. Sus hijos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la iglesia Catedral Basílica al cumplirse 17 años de su fallecimiento donde pediremos por la paz de su alma.

VÉLEZ, CLAUDIA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/12|. Querida hijita, hoy se cumplen 6 años de que te fuiste al Reino del Señor. Hijita querida, todos los días me despierto pensando que es mal sueño, y me tropiezo con semejante realidad que ya no te tengo; vivo de todos los recuerdos de mi amada hija; con la esperanza que algún día estaremos juntas, te extraño, todo me recuerda a ti, mi Churra, mi cielo, mi amor. Tu desconsolada madre Totty, tus hermanos Marcelo y Roxana; tus cuñados Lico y Betty; tus sobrinas Camila y Malena invitan al rezo del rosario a las 9 en el panteón familiar. Ruegan una oración en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

GARZÓN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/01|. Hoy, como siempre tu familia te recuerda y te honra. Nada es completo sin vos, tu ausencia sigue siendo muy dolorosa. Tu esposa Alba del Valle Valdez, tus hijos Alba Lía, Indiana y Juan Pablo (a); hijos políticos Alejandro Auat y Ainara Zuazo Corral; tus nietos Normita, Ana Carolina, Lucía María, Rodrigo Domínguez; Juan Manuel Soria; Juan Tomás Auat Garzón y Sua Garzón Zuazo y tu bisnieta Amelia Domínguez.

Responsos

----------------------------------------

CÉLIZ, ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Hoy a un año de tu partida, te pedimos que nos des el consuelo y la resignación de no tenerte. Nos quedó tu recuerdo, una mirada buena, una palabra de liento, estamos muy tristes ¡Cuánto te extrañamos! Cada día que pasa se nos hace más difícil soportar tu ausencia. No nos resignamos a no tenerte, pero al nombrarte sentimos tu presencia aún latente. Pasaste por la vida sembrando amor, alegría y nos dejaste los mejores recuerdos que guardaremos como un tesoro en nuestros corazones. Sabemos que desde el Reino del Señor nos guías y acompañan en cada paso que damos. Esposa, madre, abuela y suegra querida, te recordaremos siempre con amor. Tus hijos Héctor y Gabi, tus nietos Lucas y Agustina invitan al respondo a realizarse hoya las 11 en el panteón familiar del cementerio La Piedad.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, WALTER ELOY (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Su madre Nestorina Suarez, sus hermanos Rubén, Agustín, Mirian, Adrina, Omar, José, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio del Dpto. Figueroa. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel, 4219787.

HERRERA, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Fallecio el 3/3/18|. Sentimos mucho tu partida familias Burgos, Verón, Barraza y Toloza, hijos, nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Te. 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

DURÁN, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Hugo te extrañamos y queremos mucho. Tu esposa Cristina y tus hijos Andrés y Ariel, invitan a la misa que se oficiará en tu querida memoria en la iglesia Santiago Apóstol hoy a las 20.30 hs.

GRASSANO DE GARCÍA, CLARA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/09|. Mami: Al cumplirse 9 años de tu partida. Tu hija Cristina y tus nietos Andrés y Ariel, ofrecemos una misa en tu querida memoria a oficiarse en la iglesia Santiago Apóstol hoy a las 20.30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Su esposa Nora Ibarra, sus hijos Mercedes, Adrián, Mónica, Abel, Margarita, Elías, Amado, Soledad, h/pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs cemet. de Piruas Dpto. Loreto. Serv. realizado por COCHERÍA NORTE La Plata, 1612. T. 4219787.

PEREYRA, LORENZO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Honorable comisión directiva del Sindicato de S.O.E.S.G. y P.E. Cuerpo general de delegados y subcomisión participa su fallecimiento y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatorpaxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN, DOMINGO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. "Señor recibelo en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Dalinda Córdoba, Mónica Morales, Graciela Valdez y Daniela Rojas, participa con profundo dolor el fallecimiento del tío de su colega y amigo Darío Santillán y lo acompañan en este difícil momento. Frías.

SANTILLÁN, DOMINGO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Pato, amigo, la semilla de tu alma será esparcida en todos los que tuvimos el privilegio de disfrutar de tu amistad y afecto. Señor ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Sus amigos Butila, Lucy, sus hijos Anabelle, Ariel y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Frías.

SUAREZ, EDUARDO REY (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Su esposa Yolanda Jugo, sus hijos Eduardo, Mercedes, Rigoberto, Margarita, h/pol, Miguel, Julio, Rosa, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. de Rodeo de Soria. Cobertura Norcen Srl. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. T. 4219787.