Gustavo Coleoni: "Se vio un equipo muy voraz"

Fotos A MEDIAS. Pese al triunfo, Coleoni no se fue del todo conforme. Sí por la actitud y el ímpetu del equipo, pero no por la elaboración de juego.

05/03/2018 -

"Pudimos hacer dos goles en el primer tiempo, más que todo por ímpetu, por contragolpe, porque el equipo salió con unas ganas de ganar el juego. Se vio un equipo muy voraz y lo superamos al rival desde ese lugar. Incluso pudimos hacer algún gol más. Creo que de haber estado más finos, pudimos cerrar el partido mucho antes", fue el primer análisis de Gustavo Coleoni, técnico de Central Córdoba, sobre el 2 a 0 ante Sportivo Belgrano.

"No estuvimos finos en los pases, sobre todo en la zona de gestación de juego. Uno es muy exigente y siempre quiere más. Me pasó en Chaco y me pasó hoy. Pero, ver la actitud de estos muchachos es muy bueno para nosotros como equipo", agregó.

"Sin tener la asociación de pases ni la gestación de otros juegos, hoy el equipo tuvo verticalidad y gracias a eso pudimos generar muchísimas situaciones de gol claras. Esto va de la mano con esa voracidad que tiene este equipo", insistió el DT cordobés.

Coleoni se alivió porque su equipo convirtió tras dos empates en cero. "A diferencia de otros juegos en los que no quería entrar la pelota, pudimos hacer dos goles", suspiró.

Coleoni sorprendió al asegurar que no sabía que el domingo se clasifican con otro triunfo. "Nunca le doy bola a esas cosas de la tabla hasta el final, porque sé que no define nada ahora. No sabía que con tres puntos clasificamos", dijo.

El "Sapo" elogió a su defensa. "El arquero nuestro mostró su jerarquía. Alexis y el paraguayo parece que hubieran jugado toda la vida juntos. Nuestros dos laterales son dos torres de ajedrez porque van y vienen siempre", sostuvo

Y los elogios también fueron para Jara. "Diego es un jugador de mucha jerarquía. Se siente cómodo en donde para otros es una incomodidad. Le encanta la presión. Dentro del área, se toma un segundo más que muchos delanteros por ahí no se toman. Eso es jerarquía", concluyó.