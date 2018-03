Denuncian a la NASA de ocultar pruebas sobre la vida en Marte

-

La NASA se encuentra ócultando huellas fósiles de actividad extraterrestre en la superficie de Marte, lo aseguró el astrobiólogo Barry DiGregorio.

El científico, que trabaja en el centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham, en Reino Unido, tiene previsto publicar un informe para acusar a la agencia aeroespacial de ocultar pruebas visibles de lo que describe como posibles icnofósiles o pistas fósiles dejadas por organismos vivos.

Según DiGregorio, algunas imágenes captadas por el explorador marciano Curiosity representan signos de "criaturas de cuerpos blandos", que habitaron alguna vez en ese planeta, afirmó el astrobiólogo a The Daily Star.

La Nasa, por su parte, considera que una de las posibilidades es que las imágenes de su 'rover' sean cristales. Sin embargo, el científico cree que la agencia oculta la verdad para garantizarse el cumplimiento de su plan de enviar a humanos a Marte para el 2030.

"Los cristales no se suman. Los cristales no se ramifican ni tuercen. Estamos hablando de algo que podría haber sido parecido al período Ordovícico (referencia de la época geológica ocurrida entre hace 485 y 444 millones de años) en la Tierra"

La agencia ordenó al Curiosity, asevera el científico británico, que avance sin estudiar de manera meticulosa del icnofósiles hallados en la zona del cráter Gale, que se supone que fue una zona lacustre hace miles de millones de años.

"Una de las cosas que llamó mi atención fue la conveniencia con la que la NASA abandonó esta zona", admitió el investigador.

El icnólogo cree desde hace mucho tiempo que hubo vida hace 1.000 millones de años, un lago de grandes dimensiones sobre la superficie marciana y espera que los recientes hallazgos apoyen su teoría.

