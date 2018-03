Jóvenes casadas con muertos: detectan al menos 100 casos de fraude para cobrar pensiones

Fotos Jóvenes casadas con muertos: detectan al menos 100 casos de fraude para cobrar pensione

06/03/2018 -

La Dra. Natalia Neme, gerente de la Udai Santiago del Estero informó que, "en el marco de la política de control de gestión establecida por el titular de la Anses Nación, Emilio Basavilbaso", desde que está a cargo del organismo "se han llevado adelante 20 programas de frontera a partir de los cuales se detectaron unos 5.400 casos de personas que percibían beneficios de la Anses sin que les correspondieran". Dijo que a menos de dos meses de asumir la gestión al frente de la Anses, advirtió la existencia de "una denuncia por actas de matrimonio apócrifas para acceder a beneficios, presentada ante el organismo y ante la Justicia Federal de Santiago del Estero, entre otras irregularidades, a partir de la cual doy curso a una investigación interna", precisó. "Tengo en mi poder una gran cantidad de actas de matrimonio visiblemente apócrifas (100 casos) de las cuales ya pude determinar que existen personas cobrando beneficios que no les corresponden quitando la oportunidad de direccionar esos fondos a quienes más lo necesitan", expresó la gerente de Anses. "Desde hace un tiempo que venimos encontrando actas de matrimonio visiblemente apócrifas y que actualmente hay personas que están cobrando pensiones derivadas por pensiones fallecidas que no les corresponde. Aun no podemos cuantificar el monto que está sufriendo el Anses, pero entendemos que la cantidad es importante", recalcó la gerente del Anses. En la mayoría de los casos de documentación falsa de matrimonios, aparecen datos de jóvenes casadas con personas muertas, a tal punto de "encontrar datos de mujeres que aparecen casadas con dos personas fallecidas distintas", indicaron. Trascendió que uno de los casos involucrá a una joven de apellido Lucatelli. "Anses Central ya tomó cartas en el asunto y, como ya se hizo en otros casos, si hay responsables del organismo involucrados se van a tomar las medidas correspondientes y vamos a ser inflexibles con ellos", dijo Neme, sobre las "19 mil pensiones que se cobran en la provincia, de las cuales 11 mil serán revisadas", concluyó.