Fotos La mayoría de los legisladores santiagueños votará en contra de despenalizar el aborto

07/03/2018 -

El Congreso nacional se apresta a dar debate a un tema sensible y que genera polémica como lo es la despenalización del aborto. Luego de que el presidente Mauricio Macri manifestara que estaba a favor de la vida, pero también de un debate maduro, permitiendo que este tema se debata en el Poder Legislativo, distintos sectores políticos y sociales comenzaron a fijar posición.

Con relación a la postura de los legisladores nacionales por Santiago del Estero sobre este tema, siete de ellos fueron consultados por EL LIBERAL y casi la totalidad (seis) ya adelantaron que votarán en contra de la despenalización del aborto: Ada Iturrez de Capellini, senadora del Frente Cívico; Norma Abdala de Matarazzo, Graciela Navarro, Estela Neder y Hugo Infante (diputados del Frente Cívico), se pronunciaron a favor de la vida. Lo mismo hizo Mariana Morales, diputada nacional por el Frente Renovador.

En tanto, la diputada Mirta Pastoriza todavía no tiene una posición sentada al respecto. Como se recordará, el gobernador y referente del Frente Cívico, Gerardo Zamora, se había manifestado a favor de la vida, pero liberó de conciencia a los legisladores de la fuerza para que voten según sus convicciones.

Ada Itúrrez de Cappellini

"Voy a votar a favor de la vida. Soy miembro de la Comisión de Equidad, Género, Niñez, Adolescencia y Familia del Parlamento Latinoamericano, con sede en Panamá. Soy miembro activo de esa comisión, trabajando en distintas leyes marco y ahora vamos a trabajar una sobre la salud reproductiva", señaló la senadora Ada Itúrrez de Cappellini. La legisladora oriunda de Ojo de Agua indicó que las integrantes de esta comisión representan a todos los países de Latinoamérica, "y por Argentina estamos la senadora Miriam Boyadjian y yo, y ya nos hemos expresado a favor de la vida. En ese mismo sentido, vamos a expresarnos en el Senado". Sostuvo que este tema "será motivo de muchos debates, habrá opiniones en contra y a favor, yo le digo no a la despenalización y sí a favor de la vida. Se discutirá en el seno de comisiones que se van a analizar distintas cuestiones y situaciones en el marco de los proyectos". Sobre su postura, remarcó: "Tengo fundamentos de la ley natural, del derecho natural, ideológicos y científicos, y tengo fundamentos desde el punto de vista legal, de la Constitución que dice a partir de qué momento hay vida, y principalmente tengo fundamentos religiosos". "Nosotros los vivos estaremos tratando la muerte de otros seres que también merecen estar como nosotros (vivos)", agregó.

Mariana Morales

"Estoy a favor de la vida y en contra del aborto en torno a todos los aspectos, por lo tanto me opongo a que se despenalice el aborto", respondió en forma categórica la legisladora. Por otro lado, dijo que "si existen lugares clandestinos donde se practica el aborto, es porque se permite realizar una conducta que es a todas luces ilegal. No podemos legalizar algo que no podemos combatir algo tan particular que se da en chicas de bajos recursos. Si se llega a un aborto es porque estamos fallando con el sistema educativo y todo lo que como cambio cultural queremos generar en la sociedad santiagueña". Amplió que "es necesario tener en cuenta métodos anticonceptivos, impartir como corresponde la educación sexual y entender que cada mujer tiene poder de decisión sobre su cuerpo. Como mujer, tenemos el maravilloso don de poder dar vida entonces es importante que la mujer entienda este significado, siendo que también debe tener la libertad de elegir ser o no ser madre, y para eso hay ciertos métodos (anticonceptivos). Apuntó que es necesario "educar al hombre en lo que implica el respeto del cuerpo de la mujer y a partir de ahí, no será necesario legalizar el aborto. Las políticas públicas deben recaer en la educación sexual en los jóvenes, y de asumir responsabilidades por las decisiones que uno toma".

Graciela Navarro

La diputada Navarro señaló que ingresó ayer el proyecto de Pro Vida "donde varios diputados acompañamos. Apoyamos el no al aborto y el respeto a la vida. Soy una de las firmantes del proyecto que dio ingreso Diputados". "Creo que principalmente es un tema de creencias, pero las mujeres sabemos que ya no debe ser un tema tabú y se debe hablar en la familia, y los adelantos que existen para prevenir un embarazo son más que suficientes. Recién ahora va a tener en forma contundente el inicio del debate, y como tenemos libertad para opinar del tema, mi posición es clara y defiendo la vida", reflejó la legisladora de extracción radical que integra el Frente Cívico. Navarro sostuvo que se debe darle mayor énfasis en preparar a las mujeres en educación sexual, y los "métodos que uno pueda utilizar para cuidarse y no traer un hijo al mundo sin tener capacidad económica".

Norma Abdala de Matarazzo

"Considero que un tema tan sensible para la sociedad y que afecta a las mujeres merece un debate profundo, en el que se escuchen todas las voces. Por mi parte, por mis profundas convicciones religiosas, pero que también tienen un basamento legal, científico e ideológico, estoy totalmente a favor de la vida y en contra de que se legalice el aborto", expresó la diputada nacional Norma Abdala de Matarazzo (Fte. Cívico). Agregó que debe ahondarse en la educación sexual desde edad temprana en los niños y las niñas, para no llegar a plantearse la situación de querer practicarse un aborto por un embarazo no deseado.

Estela Neder

"Yo no comparto la legalización. Estoy en contra de la ley de despenalización del aborto, tengo fuertes convicciones religiosas, defiendo la vida, la familia", recalcó Estela Neder, diputada del Frente Cívico. Agregó que está "convencida de que nos faltan muchos canales de contención, trabajaremos por un modelo de sociedad donde el amor y la paz sean nuestros rumbos".

Hugo Infante

El exintendente de la Capital también se pronunció "a favor de la vida" y en contra de despenalizar el aborto y señaló que llegado el momento de dar el debate, expondrá sus argumentos.

En tanto, desde el entorno de la diputada nacional Mirta Pastoriza (Frente Cívico) señalaron que aún no tiene definida una postura sobre el tema, que se irá definiendo a medida que avance el tratamiento y el debate en el Congreso.