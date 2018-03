Huracán-Nicolás Avellaneda, el plato fuerte en Mayores

Fotos RENDIDOR. Máximo Vélez se ha convertido en un jugador fundamental para Nicolás Avellaneda tanto en el torneo local como en el Federal.

07/03/2018 -

El partido entre Huracán y Nicolás Avellaneda, en Mayores, aparece como el partido más importantes entre los programados para esta noche por la Asociación Capitalina.

El Celeste del barrio Mosconi es el gran candidato al triunfo por la calidad de su plantel, pero el Globito puede ofrecerle dura batalla.

El partido se jugará en cancha de Huracán, desde las 22. Previamente, desde las 20.15, se enfrentarán en Cadetes.

El resto de la programación para esta noche es la siguiente: Tiro Federal vs. Jorge Newbery, en Infantiles y Juveniles; Lawn Tennis vs. Independiente, en Cadetes y Mayores; Sportivo Colón vs. Normal Banda, en Infantiles. Los partidos del primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.

Anoche, Quimsa venció a Belgrano por 70 a 57, en Infantiles.