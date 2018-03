El "Pipa" y la selección: "Me llenó de orgullo el apoyo del plantel"

08/03/2018 -

El delantero argentino de Juventus, Gonzalo Higuaín, reconoció que lo llenó de "orgullo" el apoyo del plantel argentino cuando no estuvo en el seleccionado, tras ser convocado para los partidos contra Italia y España, en la doble fecha Fifa de marzo.

"Me llenó de orgullo el apoyo del plantel porque son amigos y compañeros. Es muy lindo que te lo reconozcan y espero disfrutar esta convocatoria", contó el atacante luego de darle la clasificación a su equipo contra Tottenham, con un gol y una asistencia a Paulo Dybala, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

"Estoy contento por la clasificación porque fue un partido complicado en el que arrancamos perdiendo, pero sabíamos que ellos eran agresivos y se les iba a hacer difícil mantenerlo", analizó sobre la victoria por 2-1.

Sin embargo, Higuaín sostuvo que Juventus todavía no logró "nada", aunque están felices por continuar "en esta competición".

"Siempre que hubo críticas o elogios me mantuve en la misma línea, porque no me creo ni el mejor, ni el peor. Me parece que eso me llevó a estar 12 años al máximo nivel en Europa y que el seleccionado me llega en un buen momento", afirmó sobre las repercusiones de sus rendimientos en el conjunto nacional.