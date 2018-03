Hombre denunció que su ex lo golpeó cuando fue a llevarle dinero para su hijo

08/03/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un vecino del barrio Los Fierros denunció a su ex pareja de agredirlo físicamente cuando éste fue a llevarle dinero para su hijo. El incidente se registró según la denuncia que obra en la Oficina del Menor y la Mujer en un domicilio de la localidad de La Aguada, donde reside su ex mujer y su hijo.

En la denuncia, el hombre de 25 años manifestó ante las autoridades policiales que se encontraban en concubinato con la denunciada y fruto de la relación nació un hijo y que se encuentran separados desde hace un año y medio. Amplió la denuncia agregando que el pasado 5 del corriente mes cerca de las 22.30 se dirigió al domicilio de la denunciada en La Aguada en el interior del departamento Río Hondo con la finalidad de entregarle dinero para su hijo. Cuando arribó a la vivienda, la mujer lo habría agredido verbal y físicamente aplicándole un golpe de puño en la boca y además lo rasguñó en el cuello y el hombro izquierdo. El fiscal de turno, dispuso que se notifique a la acusada en el Centro Judicial Río Hondo y se realice un estudio socioambiental.