Por otro sábado atrapante

La Unión de Futbolistas VeteranosAmateur ya empezó con todo la presentetemporada y lo viene haciendo con untorneo de verano que abarca a los equiposque integran las categorías C33, C40,C45 y C50, respectivamente.Es de esperar que los buenos resultadosse vean al final ya que muchos de losequipos se conformaron para pelear deigual a igual en la lucha por el campeonato.Otro dato que no es menor es que laUfva programó para mañana la sexta fechadel certamen con un nuevo horario.

Es decir que los primeros partidos comenzarána las 16, con 30 minutos de tolerancia.A continuación, el detalle completo delos enfrentamientos que se desarrollaránen diferentes escenarios en todas las categorías:en Los Magníficos, Pablo VI vs.Insumatik (33) y Fabio Automotores vs.Refi Shop (50). En El Tata, La Viamontevs. La Güemes (33) y Villa Borges vs. Escuela102 (50). En La Dársena, TingladosAlbarracín vs. Taller Dany (40) y Racingvs. Tinglados Manuel (50).En Mistol, La Fusión vs. Uthgra (40)y Defensores de Antilo vs. B. Sarmiento(50). En El Mojón, Los Bucki’s vs.La Fortaleza (33) y Joako FC vs. TiendaTuki’s (33). En Calle 14, Calle 14vs. Kiosco Laly (45) y Calle 14 vs. Independiente(55). En El Gringo 1, Carrode Ariel vs. Almirante Brown (45) yDespensa del Valle vs. Facheritos (50).En El Gringo 2, La Católica vs. La Rifade Alberto (45) y Colectiveros vs. TrasportePalito (55). En Gremio Municipal1, Los Peregrinos vs. Villa Tranquila(40) y Calidad de Vida vs. Villa Tranquila(50). En La Zurda, IndumentariaLar vs. Mojones (33) y UTA Decanovs. La Rifa de Alberto (33). En NuevoBanco, Villa Alem vs. Los Fugitivos (40)y Despensa Las Mellis vs. Óptica Molinari(50). En Estudiantes de Maco, Bonafidevs. Expreso San Nicolás (45) y Alumnivs. Stylo Gráfico (50).En Filial 23, Palo Carabajal vs. ImerCuervos (33) y José Ignacio vs. Carro BarLo de Chara (33). En San Esteban, RosarioCentral vs. Rosario Central vs. NuevaAutonomía (40) e Indumentaria Larvs. Don Vicente (50). En Ateneo Ej.Arg: Ateneo Ej. Arg vs. Joyería Luciana(33) y Ateneo Ej. Arg vs. San Carlos (40).En Luz y Fuerza, VG Taller Sposetty vs.Ipvu (45) y Luz y Fuerza vs. Recursos Hídricos(55). En Villa Tranquila, 17, LaLoma vs. B. Tradición (40). E

n Milan,La Güemes vs. Villa Borges (40) y Los Pitufosvs. UTA (55). En Independientede Los Cardozo, Filial 23 vs. MecánicaRaúl Ávila (40) y Trasporte Kenber vs. VillaNegrita (50). En Del Millo, FarmaciaLavalle vs. Villa Negrita (33) y Uthgra vs.B. Sarmiento (45). En Mailín, El Triángulovs. Nueva Autonomía (45) y Politécnicosvs. Joyex (55).En San Lorenzo de Los Flores, ElCity FC vs. Los de Amigos (33) y MotosJuan vs. B. Santa Lucía (40). En La Guarida(La Banda), Mojones vs. PilcheríaMax Mar (40) y Mojones vs. Villa Ángela(50). En La Nueva Era (Los Quiroga),Los Amigos vs. Defensa Civil (40) yLos Amigos vs. Racing (45). En Atsa 3,Asel vs. Villa Grimanesa (50). En Racing,El Deportivo FC vs. La Brown (33)y B. Colón vs. Pablo VI (55). En San Antonio,Siglo XX vs. B. Los Álamos (33) ySan Antonio FC vs. Insumos JS (55).