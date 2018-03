El Apertura arrancará mañana, pero solamente para la categoría C40

Notas Relacionadas

Hoy 19:39 - FERNÁNDEZ, Robles (C). Mañana arrancará el campeonato de la ahora denominada Liga Amateur de fútbol de la ciudad de Fernández (hasta que la Asociación, por ahora en estado de acefalía, regularice su situación institucional). En la misma participarán a igual que el año anterior los 25 equipos, 17 pertenecientes a la categoría C40 mientras que los 8 restantes son de la C50. Juan Carlos Juárez, a cargo de la secretaría, anticipó que para este fin de semana se programaron únicamente los partidos de la categoría C40, que jugarán por el certamen Apertura en dos zonas, con 8 y 9 equipos cada uno. Mientras que la categoría de 50 años comenzaría la próxima semana ya que falta consensuar algunos aspectos organizativos y dejar consolidada por unanimidad de la nueva comisión directiva que estará encabezada por Ramón Terrera como presidente. Mañana juegan la primera fecha del Apertura. Por la zona A: Bº Belgrano vs. Villa Alisa en cancha Juan Bravo de El Vinal; Talleres vs. Triki en Colonia El Simbolar y en Trula Maxiquiosco Antu vs, Tigres y El Gateao vs. Forres. P or la zona B: en cancha de Piquina Wall Mar vs. Las América y Trula vs. Arsenal; en Las Américas: La Loma vs. Bº Sur y All Boys vs. Sol de América. Libre: Triunfadores.l