Mañana se juega la segunda del certamen 8

Hoy 20:18 - En Comunicaciones, El Fortín FC vs. Farmacia La Plata FC (40) y B. Sgto Cabral FC vs. Defensa Civil FC (40). En Status (B. Aeropuerto), Borges Unidos FC vs. C. Athletic FC (20) y La Juve FC vs. Deportivo Uriarte FC (20). En Luz y Fuerza 1 La Banda, Deportivo Rec FC vs. El Deport FC (40) y Deportivo Rec FC vs. Campeones del 28 FC (45). En Polli 1 La Banda, Casa Maud FC vs. Barrio Los Pinos FC (1ª) y Dr. Atese FC vs. Beula Construcciones FC (45). En el Polli 2 La Banda, Eroplast FC vs. Argentinos Jrs FC (1era) y Municipalidad de Clodomira FC vs. Red Star FC (50). En Sutiaga La Banda, Coca Transporte Santillán FC vs. La Católica (1era) y Coca Transporte Santillán FC vs. Piquito FC (40). En Nueva Unión La Banda, Estudio Jurídico vs. La 22 (1era) y Fresco FC vs. Aguma Construcciones FC (1ª). En Agricultores La Banda, Agricultores Unidos vs. Papalería Mailín (1era) y Papelería Pamela FC vs. Ex Combatientes (50). En Aranda Clodomora, Unión Clodomira Simbolar vs. Amigos Textiles (1era) y Lubricentro MyM vs. El Argentino (40). En Unión de Beltrán, Rabenar Forres vs. Balneario FC (1era) y Dr. Beltrán vs. C.S.D Bandera Bajada (40). En Los Halcones 2, La Saavedra FC vs. Grupo Red FC (45) y Amigos de La Vida FC vs. TN Herrería FC (45). En Los Halcones 3, Los Halcones vs. C. A San Ramón (40) y Óptica Bella Vista FC vs. Profesores Piratas FC (50). En Complejo Basconi 1, Zanjón, Abogados Cat FC vs. La Juntada FC (40) y Kenber San Martín FC vs. Copas Aeropuerto FC (50). En Complejo Basconi 2, Adhoc FC vs. Villa Negrita FC (1ª) y Villa Mercedes FC vs. Potreros FC (45). En Cilindro de Cortez (Los Flores), Los Pibes 17 vs. DJ Kinka FC (20) y Electricidad Cortez FC vs. Los Dinos FC (50). En cancha 7 Potrerito 1 (lado derecho), UTA FC vs. Liga Federal (20) y Tapiales Las Gemelas FC vs. Los Murciélagos FC (1era). En cancha 1 Potrerito 2 (lado izquierdo), Loreto FC vs. El Desafío FC (40) y Alberdi FC vs. Benjamín Bravo FC (50). En cancha 2 Potrerito 2 (lado izquierdo), San José FC vs. Amigos de Lucianita FC (20) y Cacho FC vs. Los Primos FC (20). En cancha 3 Potrerito 2 (lado izquierdo), La Santa Fe FC vs. Panadería Monteagudo FC (20) y Lenon FC vs. El Desafío FC (20). En cancha 4 Poretrito 2 (lado izquierdo), Gremio FC vs. Pasaje 445 FC (20) y Veteranos Malvinas vs. Buly Motos (50). En cancha 5 Potrerito 2 (lado izquierdo), B. Islas Malvinas FC vs. Óptica Bella Vista FC (20) y Relojería San Francisco vs. San Antonio FC (40). En Complejo Russo 1, San Carlos FC vs. Vinalar FC (20) y Mariano Moreno FC vs. Bobinados Soria FC (20). En Complejo Russo 2, C. A San Miguel FC vs. Los Carpas FC (20) y Talleres del Sur vs. La Estafeta (40). En Complejo Russo 3, Almirante Brown FC vs. Real Smata FC (20) y Excursionistas vs. El Flaco y Los Persas FC (1ª). En Rivadavia, Villa Negrita FC vs. El Buen Pastor FC (45) y El Triángulo vs. San Fernando FC (45). En Mamita, Contreras FC vs. OCA FC (1ª) y Prof Educación Física FC vs. Los Magníficos FC (45). l