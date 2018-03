Fortalecerán al triunvirato en la CGT y demorarán renovar las autoridades

Fotos EXPECTATIVA. La cúpula de la CGT continuará en reuniones.

10/03/2018

Varios dirigentes cegetistas coincidieron en la necesidad de fortalecer al triunvirato de la central obrera (Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña), tras la cumbre sindical celebrada el miércoles pasado en la Federación del Gas, por lo que se demorará una eventual renovación de autoridades en la central obrera.

Uno de los dirigentes que no estuvo presente en la cumbre del miércoles, pero mandó a Mario Caligari como representante, el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, manifestó a Télam que "la CGT tiene que continuar con el triunvirato, ya que éste es un momento muy difícil y no se puede cambiar el caballo en medio del río".

Fernández viene sosteniendo desde el año pasado la necesidad de que "el Gobierno convoque a una mesa de diálogo de la que deben participar la CGT, los empresarios y las principales figuras de la oposición para definir políticas de Estado".

"Hay muchas dificultades -aseveró- que están sufriendo los sectores más desprotegidos de la sociedad y los trabajadores, que son el primer peldaño de cualquier sociedad, y no se puede seguir queriendo tapar el sol con las manos", puntualizó que "no podemos dejar de buscar soluciones para una sociedad que esta insatisfecha y no las vamos a encontrar si no aunamos esfuerzos trabajadores, gobierno, empresarios y dirigencia política".

Como parafraseó un dirigente gremial con sobrada experiencia en fracturas y reunificaciones de la CGT, "hoy hay que hacerle el aguante al actual Consejo Directivo y la renovación de autoridades, que algunos querían ya, tendrá que esperar".