"No se legisla para el que no existe", juzgó la diputada radical Carrizo

Fotos POSICIÓN. "Yo defiendo el derecho absoluto de la mujer, que elija si lo quiere tener al bebé o no", sostuvo la diputada.

12/03/2018 -

La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo defendió el proyecto de legalización del aborto al aclarar que la medida ‘es un derecho’ y que ‘no se legisla para el que no existe, sino para el que existe’.

‘Yo defiendo el derecho absoluto de la mujer, que elija si lo quiere tener al bebé o no, si lo quiere dar en adopción o no. No puede ser que volvamos a la Edad Media o al matrimonio arreglado’, explicó la dirigente radical.

Para Carrizo, ‘el código de 1921 respetaba más los derechos de las mujeres y las niñas que el que se reformó después’ y recordó que ‘según Unicef, cada 3 horas una menor es madre en la Argentina’.

‘El Congreso es la escena para escuchar los argumentos. Estoy parada en la defensa de las mujeres a tener una salud reproductiva en democracia’, precisó en declaraciones a Radio Mitre.

Para la legisladora de procedencia radical, ‘la legalización del aborto es un debate que los argentinos merecen escuchar’ y el país ‘necesita que la ley llegue a todas las madres y que se sepa que el ejercicio de la sexualidad no es pecado, es derecho’.