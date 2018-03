Insólito: Asfixió a una mujer con dientes de ajo en su intento de 'exorcizarla'

Hoy 17:29 -

Un hombre fue arrestado bajo la sospecha de haber matado a su amiga de 20 años al introducirle decenas de dientes de ajo por la garganta en su intento de liberarla de los espíritus malignos que se habían poseído de su cuerpo. El hecho ocurrió en Hanói, en Vietnam.

El detenido es Chau Viet Cuong, un cantante de música pop local de 40 años, quien en la noche del incidente consumió drogas alucinógenas junto a la víctima en la casa de un amigo en común.

Tras la experiencia de los efectos de los estupefacientes, los participantes de la fiesta llegaron a la conclusión de que estaban poseídos por seres malignos y decidieron practicar un exorcismo. Con ese objetivo, Coung compró una gran cantidad de ajo y lo esparció por toda la vivienda.

Posteriormente, el cantante y la fallecida comenzaron a colocar los dientes de ajo en sus bocas. Luego, para asegurar de expulsar a los 'espíritus', Cuonga decidió sostener a la joven por la fuerza e introducirle ajos por la garganta, obstruyendo de esta manera sus vías respiratorias y causándole la muerte por asfixia.

De acuerdo con la investigación, los otros amigos presentes en el lugar intentaron intervenir, pero no lograron detener al cantante a causa de estar incapacitados por las drogas. La autopsia reveló la presencia de 33 dientes de ajos en la garganta de la víctima.

Coung permanece privado de su libertad mientras la Policía investiga las circunstancia del trágico hecho, aunque aún no se han presentado cargos contra el cantante.

