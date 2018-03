Entrenador indignado: "Es para que nos echen a todos"

Fotos Paco Jémez.

Hoy 18:28

La Unión Deportiva Las Palmas sufrió una dura derrota ante el Villarreal por 2 a 0 y quedó a solo dos posiciones del último lugar de la tabla en la liga española. Paco Jémez, su entrenador, estalló en la conferencia de prensa.

El DT se mostró muy enojado y realizó polémicas declaraciones. Aquí, algunas de sus frases más destacadas.

- “Los que hoy hemos intentado defender esto, no estamos a la altura. Me lo iba a callar pero ya no hay remedio”.

- “Cuando no estás a la altura de un equipo de Primera, indudablemente todo sale mal. Ha sido un auténtico desastre en todos los aspectos, con cosas que pensé que ya habían pasado pero vuelven a aparecer”.

- “Esto no se puede repetir. Si lo hacemos, estamos muertos. Yo entiendo que el Villarreal es el Villarreal, pero había una diferencia de velocidad grandísima“.

- “Falló todo, hoy no hemos hecho nada bien. No hemos sido capaces de tener el balón ni medio segundo, ellos parecían que iban en avioneta y nosotros con las piernas atadas. Hemos hecho las cosas cada vez peor”.

- “Ha sido un auténtico caos. Si hubiera tiempo y dinero, hoy es para que nos mandaran a todos a tomar por c... y trajeran 24 nuevos”.

- “Si tenemos que subir a ocho jugadores del filial, lo siento mucho por ellos que también se están jugando mucho, pero lo haremos”.

- “Si no somos capaces de demostrar más de lo de hoy, no merecemos estar en Primera. Salta a la vista. Ahora, sólo queda trabajar hasta reventar. Y el que no, está fuera. Pero reventar hasta que echen el hígado por la boca. Porque aquí, si caemos, vamos a caer con dignidad y con orgullo”.