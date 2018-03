La Sexta y la Séptima de Old Lions, victoriosas

Hoy 23:36 -

Old Lions está viviendo un momento especial. La fecha que dejó el pasado fin de semana el torneo de hockey sobre césped “Municipalidad de la Capital” arrojó resultados muy positivos, especialmente para las divisiones formativas.

Es así como en Séptima División hubo un clásico entre la Azul y la Roja, con la victoria para la primera por 11 a 0. En Sexta, la Azul de los Viejos Leones goleó a Santiago Lawn Tennis Club por 5 a 0, mientras que la Roja lo hizo ante Termas por el mismo marcador.

También hubo festejos en Quinta División ya que el representativo Azul goleó por 12 a 0 a Mishqui Mayu, respectivamente. La suerte le fue esquiva en la Roja. Las leoncitas nada pudieron hacer para equilibrar el juego y perdieron por 11 a 1 frente a Lugus.

La alegría se extendió en las categorías mayores. La Primera Azul en Damas superó a Casa del Docente por 9 a 2, mientras que la Rojo lo hizo por 3 a 0 ante Santiago Lawn Tennis Club.

Los caballeros no fueron la excepción y derrotaron por 4 a 2 a Estrella Roja. En Intermedia, Old Lions Azul goleó 3 a 0 a Lugos, mientras que el Rojo cayó ante Unión Sur por 1 a 0. Para el análisis final, no

deja de ser un saldo más que positivo ya que en la mayoría de las presentaciones en diferentes categorías, Old Lions se vio favorecido con la victoria.