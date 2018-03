El sábado comienza la acción de las divisiones formativas

Hoy 00:37 -

Este sábado, desde las 20, se realizará la ceremonia inaugural de la temporada 2018 de las divisiones formativas, que arrancará con el Torneo Gobernador Gerardo Zamora, en agradecimiento a todo el respaldo que le viene dando al básquet santiagueño desde hace varios años.

El acto, que se desarrollará en el estadio Dr. Israel Parnás del Club Independiente, tendrá como el momento más esperado el desfile de los chicos que integran los 22 equipos participantes. Fueron invitados el gobernador Gerardo Zamora, la intendenta Norma Fuentes y el subsecretario de Deportes, Carlos Dapello.

También fue confirmada la presencia Kushi y Yana, las mascotas oficiales de Quimsa y Olímpico, respectivamente. Además confirmaron su presencia varios jugadores de Liga Nacional y de la Liga Femenina.

Al término de la ceremonia, los chicos serán agasajados con un refrigerio, en un momento propicio para fortalecer los lazos de amistad. El Torneo Gobernador Gerardo Zamora se jugará bajo el sistema todos contra todos a dos ruedas y los cuatro primeros se clasificarán para el Final Four, que clasificará a dos equipos para el Campeonato Argentino de la categoría U13.

La categoría U13, la única de carácter formativo/competitivo, se jugará con pelota Nº 6 a partir de la quinta fecha. Además, los clubes deberán marcar una línea de tres puntos, ubicada a 5,75 metros del aro. Se jugará con reloj de posesión y tablero electrónico. Cada jugador podrá ser utilizado en un máximo de dos cuartos.

Por su parte, las categorías Premini y Mini continuarán jugando libre de presiones como viene ocurriendo en los últimos años. Seis equipos se sumarán este año a los dieciseis que terminaron jugando el 2017 para totalizar 22 participantes, lo cual es un dato reconfortante para los dirigentes federacionistas.

Los 22 equipos participantes son los siguientes: Coronel Borges, Defensores del Sud, Loreto BBC, Pozo Hondo BBC, Patagonia Central, Fernández BBC, Belgrano, Atamisqui BBC, Nicolás Avellaneda, Sportivo Colón, Quimsa, Jorge Newbery, Tiro Federal, Olímpico, Huracán, Independiente, Villa Mercedes, Normal Banda, Contadores, Red Star, Lawn Tennis y Juventud.

El sábado será un día especial para una gran cantidad de chicos que tienen un sentimiento especial por el básquet. El respaldo de los padres será fundamental para transitar una etapa crucial en la formación integral de cada uno de ellos.

LA PRIMERA FECHA

La primera fecha del Torneo Gobernador Gerardo Zamora es la que se detalla a continuación: Loreto BBC vs. Coronel Suárez; Normal Banda vs. Defensores del Sud; Olímpico vs. Águilas de Pozo Hondo; Quimsa vs. Coronel Borges; Juventud vs. Miguel Cortijo de Fernández; Independiente vs. Lawn Tennis; Red Star vs. Contadores; Atamisqui BBC vs. Tiro Federal; Nicolás Avellaneda vs. Jorge Newbery; Sportivo Colón vs. Villa Mercedes y Belgrano vs. Huracán.

Sólo falta la confirmación de los horarios de los partidos, pero se resolvió que la categoría U13 juegue en el primer turno.