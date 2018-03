Fotos El Concejo Deliberante aprobó el aumento de tarifas del servicio de taxis y radiotaxis bandeños

14/03/2018 -

Tras un debate que se extendió hasta cerca del mediodía, el Concejo Deliberante de La Banda aprobó por mayoría el pedido de aumento de tarifas del servicio de taxis y radiotaxis en esta ciudad, con porcentajes similares a los que dispuso su par legislativo de la ciudad Capital. Aún así, recién entrarían en vigencia cuando el Ejecutivo municipal promulgue la ordenanza, por lo que los precios no cambiarán hasta entonces. Los ediles bandeños aprobaron un incremento de 30,2% sobre el actual cuadro tarifario, lo que llevaría la bajada de bandera a $14,60, la ficha por cada 100 metros a $1,46 y la espera por cada 10 minutos a $1,46. De esta manera, se respetó el principio que históricamente han mantenido el cuerpo legislativo y el municipio local, de equiparar los costos de viajar en remís en La Banda, con los fijados por la comuna capitalina, para no generar diferencias en el conurbano. A diferencia de los capitalinos, los remises bandeños no tienen tarifa nocturna, siendo ésta la única variante con respecto de lo que se cobra en Santiago. Modificación La sesión se extendió debido a un pedido de parte de los remiseros bandeños, para que se modificaran los porcentajes y montos del despacho de comisiones conjuntas, que contemplaba un aumento del 29,5%, la bajada de bandera en $14,50; la ficha $1,45, cada 100 metros; y la espera de $1,45 por minuto. Lo plantearon de esta manera, para que la equiparación fuera exacta, por lo que se terminó modificando el texto. Homenaje En el marco de la sesión ordinaria de este martes se realizó un cuarto intermedio para llevar a cabo la entrega de reconocimientos a diferentes mujeres destacadas de la ciudad de La Banda. De esta manera y tomando como punto de partida la Declaración Nº 003/18, en la que se proclamó de interés legislativo, municipal, cultural, social e histórico el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, se entregaron distinciones a las siguientes personas: personal femenino de la Dirección de Salud Municipal, Sra. Mirta Brunet, Srta. Marcela Iturre, Sra. Ada Medina, Lic. Sandra López Paz, Dra. Claudia Olivera, Srta. Karina Iturre, Dra. Juliana Enríquez, Prof. Marta Malugani, Dra. María Nella Cuffia, Dra. Mirta Dorado, Sra. Miriam Centeno, Sra. Esther Contrera y Lic. Teresita Guerrero