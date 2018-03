Llega una imperdible entrega de la revista ¡HOLA! Argentina

15/03/2018 -

Mañana saldrá un nuevo número de ¡HOLA! Argentina, la revista que mejor informa sobre la farándula. Como todos los viernes, podrás adquirirla recortando el cupón que se publica en las páginas de EL LIBERAL, más $65,40.

Esta semana en ¡HOLA! Argentina, todos los detalles de la boda de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli.

A quince días de su boda, la hija de Diego Maradona anticipa los detalles de la fiesta y revela: "Cuando mi papá supo que me casaba no pudo contener la emoción. Y obvio que él me va a llevar al altar".