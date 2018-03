Arranca una nueva jornada con varios duelos destacados

Hoy 01:54 -

Los equipos de la Asociación de Futbolistas Amateurs volverán al ruedo mañana, cuando la dirigencia de la Asociación de Futbolistas Amateur ponga en escena el tercer capítulo del Campeonato Apertura de fútbol de la temporada 2018.

Habrá duelos más que interesantes en varios escenarios, en donde los equipos irán de nuevo en busca de una nueva alegría.

A continuación le ofrecemos la programación completa de la jornada sabatina que tendrá su inicio a las 16, el primer duelo, y a las 17.30, el segundo, en las categorías C 50 y C 55 años, espectivamente.

En cancha de la Asociación Nº1, Amigos C. Luna vs. Gimnasio Córdoba (C 50) y Pami vs. Expreso San Nicolás (C 50).

En Asociación, cancha Nº 2: Previsión vs. Unse (C 55) y Sitravice/Ipvu vs. Campeones Del 28 (C 50).

En cancha del Club Banco Provincia, Almirante Brown vs. Saravah (C 50) y Banco Pcia. ‘B’ vs. Lubricentro (C 55).

Más encuentros

En cancha de Zanjón Nº 2, Mis Nietitos vs. Lagartos Malvinas (C 50) y Zanjón vs. Hotel Savoy (C 50).

En San Isidro (Santa María), San Carlos vs. Playa 38 (C 50) y Villa Hortencia vs. Rabenar (C 50).

En Alberdi (Loreto), 17, Loreto Unidos vs. Puente Alsina (C 50).

En Ingenieros, 17, Técnicos vs. Maestros (C 55). Libre: San Roque (C 55).

En tanto, por otra parte, que la dirigencia informa que el equipo de Súper Colón le gana puntos a Norcen Seguros.