Se concretó la Campaña de Prevención del Glaucoma

16/03/2018 -

Como todos los años, la provincia se adhirió a la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Glaucoma organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología y, en este marco, el equipo del Hospital Oftalmológico "Dr. Enrique Demaría" realizó controles gratuitos de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico a una gran cantidad de personas que se acercaron para el control.

El Dr. Daniel Luna Roldán, coordinador de la campaña en nuestra provincia, comentó que hubo una respuesta muy positiva de la comunidad y que se logró una alta detección teniendo en cuenta que “es una patología que no tiene sintomatología, es el ladrón silencioso de la visión”. Por ello, explicó que al no tener síntomas, hay una detección que puede ser tardía. “La gente no se da cuenta que puede tener la enfermedad entonces no concurre a la consulta y cuando concurre ya es tarde. La consecuencia es la ceguera”, explicó el galeno.

La detección la realizaron los especialistas oftalmólogos y, si se detecta la patología, se incorpora al paciente al Hospital y se comienza con el tratamiento.

Luna Roldan hizo hincapié en los factores de riesgo, donde pueden encontrarse la predisposición genética, es decir los antecedentes familiares, enfermedades de la visión como hipermétropes o miopes altos y también enfermedades como la diabetes que hacen que suba la presión ocular.

Por último desde el Hospital, se recomendó a la comunidad que concurra a la consulta y que aproveche cualquier control de rutina para solicitarle al médico que le tome la presión ya que, con un simple control se puede prevenir la ceguera.