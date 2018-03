Para Carlos Melconian, la meta del 15% de inflación "murió el día que nació"

17/03/2018 -

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, advirtió que la meta de inflación del 15% "murió el día que nació", y recomendó "no tentarse en clavar el dólar a 20 pesos" para contener los precios.

"La inflación no baja todo lo que hace falta. No es que la meta del 15% es inalcanzable, el 15% no nació. El 15% murió el día que nació", sostuvo el economista.

En declaraciones a un canal de noticias, Melconian subrayó: "El nivel de actividad (económica) es modesto, pero debiera continuar; la inflación no va a 15%, pero debiera seguir bajando; el tipo de cambio no debiera atrasarse".

"Guarda con no tentarse en clavar el dólar a 20 pesos para que la inflación no se escape. Eso es lo mismo que no comer tres días antes de ir al dentista", añadió.

Melconian se rotuló como "un respetuoso del mercado" y expresó que el dólar "es libre en términos generales. El que crea que está atrasado, que vaya a ir compre todos los dólares que quiera hasta que piense que ya no está atrasado".

"El Gobierno (nacional) está medio sin política desinflacionaria, luego de la penitencia al Banco Central en diciembre. El tipo de cambio de (la administración de Mauricio) Macri cuando asumió era 15 pesos y traído a hoy, es de 24. El dólar a 9 pesos de (Axel) Kicillof, que era irrelevante, es un 17,50 de hoy. Al final, el dólar tiene el precio que tiene que tener, derivado de la política económica que tenemos", agregó Melconian, quien apoya a la actual gestión, pero con algunas críticas sobre la conducción de la política económica.

Respecto de los rumores que indican su regreso al gabinete nacional, fue esquivo: "Tengo la vocación pública, estoy al lado del Presidente y siempre disponible, pero hoy están los muchachos que están, y no me hago eco de esas cosas", dijo.