Alguien habló de más por celular y tiró coordenadas que fueron interceptadas por los investigadores

Fotos EFECTO DOMINÓ. El "Gallo" cayó en la ciudad de Frías, 48 horas después del golpe en Córdoba.

18/03/2018 -

El 23 de octubre de 2013, Gendarmería Nacional secuestró sobre la ruta 9, en Córdoba, 583 kilos de cocaína que iban en el doble techo de un camión Mercedes Benz.

La droga -empaquetada en diferentes colores y con distintas inscripciones- pertenecía a Claudio "Gallo" Andrada.

"Gallo" cayó junto a otros cinco miembros de su banda, entre ellos su cuñado (esposo de su hermana). La huida les fue aguada por los investigadores.

El santiagueño monitoreaba el tránsito del cargamento desde Frías. Su hijo, que se llama igual que él, logró escaparse.

El "Gallo" esperaba ese cargamento por ocho meses. Las tormentas y cortes de ruta piqueteros en Bolivia retrasaron el embarque.

Viaje de negocios

En agosto del 2013, él mismo fue a Yacuiba (en la frontera salteño-boliviana) a entrevistarse con los socios. Mientras, sus hombres ubicaban el mejor campo para usar como pista clandestina.

Tras idas y vueltas, el 17 de octubre los bolivianos dieron el ok. El 21, la droga fue enviada en una avioneta y por instrucciones de los bolivianos la comitiva fue a esperar el cargamento a la localidad salteña de Apolinario Saravia.

La avioneta aterrizó cerca de Las Lajitas, en una pista clandestina no identificada. No bien tocó tierra, Andrada volvió a Frías para seguir desde su casa el traslado terrestre. El cargamento no pasó de Córdoba.

Parate

Si la banda burlaba los controles, la droga iba a ser ‘estirada’ -rebajar su pureza y aumentar su cantidad- en un galpón sobre la avenida Illia (ex ruta 8), en José C. Paz. En el edificio, Gendarmería pegó fuerte y secuestró de todo.