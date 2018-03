Mañana se emitirá la sentencia al narco friense "Gallo" Andrada, protegido por un exjuez federal

Fotos CIMBRONAZO. El "Gallo" fue reducido al intentar esconderse en un aserradero.

18/03/2018 -

Las dos décadas de reinado en el negocio de la cocaína, esta semana sólo serán historia en el ocaso del santiagueño Claudio "Gallo" Andrada. En Salta, este martes un tribunal que lo juzga emitirá sentencia por el secuestro de 583 kilos de cocaína en Córdoba en el 2013.

En los alegatos, tras casi un año de juicio, el fiscal solicitó 19 años de cárcel para el "Gallo" y 14 para sus subordinados.

La fortuna edificada por las drogas también amaga arrastrar en su alud al ex juez Federal de Orán, Salta, Raúl Reinoso, sospechado de jugar en el equipo del "Gallo", tejiéndole un entramado legal de nulidades y posibilitar siempre que permaneciera libre.

La historia del "Gallo" fue presentada por EL LIBERAL seis años atrás. Oriundo de la ciudad de Frías, cultor del perfil bajo, pero amante del champán y las chicas de la noche, el "Gallo" Andrada, de adolescente, realizaba viajes a Santiago, pero fijó residencia en Boulogne, Buenos Aires.

Debut en ligas mayores

En 1996, el "Gallo" tenía 27 años y cayó detenido con 40 kilos de cocaína. En 2009, en el Juzgado Federal de Orán se inició un expediente tras una denuncia anónima que daba cuenta del tráfico de cocaína desde Bolivia en avionetas que aterrizaban en Salta y Santiago del Estero.

En marzo de 2010 se conoció que Andrada vendía droga en el país y Europa.

Antes del 2006, ya se lo asociaba a otros delitos como secuestros. En el 2007 la policía visualizalizaba "naves fantasmas" surcando el cielo friense con carga narco.

En meses, habría logrado edificar una organización, a la cual incorporó a amigos nacidos en la provincia.

Pese a que no llamaba la atención, su particular criterio en los negocios no habría pasado inadvertido en las fuerzas de seguridad, las cuales elaboraban informes que engordaban su currículum en el universo federal.

En octubre de 2009, por una denuncia anónima -que hablaba del envío de droga en avionetas desde Bolivia a Salta, Catamarca y Santiago del Estero- se lo comenzó a investigar en el Juzgado Federal de Orán.

A ese expediente se anexó en 2012 otra causa iniciada en la Justicia federal de Mercedes, ya que allí se secuestraron 833 kilos de cocaína en un camión y se lo relacionó como propietario de la droga.

En octubre de 2010, Ariel Luna (cuñado y aliado de Andrada) fue detenido en Corrientes: iba manejando un camión con 800 kilos de marihuana.