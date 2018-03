¿Qué es la burundanga o escopolamina? (Última parte)

19/03/2018 -

¿CÓMO ACTÚA EN EL SISTEMA NERVIOSO?

El mecanismo de acción exacto de la burundanga en el sistema nervioso no se conoce con totalidad, pero existen algunas hipótesis sobre su funcionamiento que se describen en este apartado. La burundanga atraviesa muy fácilmente la barrera hematoencefálica, provocando alteraciones en el cerebro. Posee efectos inhibitorios en los receptores muscarínicos (sobre todo los M1), bloqueándolos, de forma que las células nerviosas no pueden recibir acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor fundamental en nuestro organismo, ya que participa en la contracción muscular, la concentración y la memoria. El núcleo basal de Meynert es una parte de nuestro cerebro llena de células colinérgicas (que liberan y reciben acetilcolina), muy importante para la memoria. La burundanga parece tener un especial efecto en esta área. Específicamente, impide que los datos a recordar se transmitan a lugares de almacenamiento memorístico como el hipocampo. Es decir, evita que la información se fije en la memoria. Aunque este bloqueo puede no ser completo, y la persona quizás recuerde algunos detalles aislados de lo que le ocurrió cuando estaba bajo los efectos de esta sustancia. Observaron que la amnesia retrógrada (no poder recordar los hechos que ocurrieron antes de la droga) fue mínima, pero la amnesia anterógrada (problemas para fijar los recuerdos después de consumir la droga) se extendió entre dentro de las 72 horas. Además, aquellos que habían sufrido amnesia por largo tiempo, también indicaron cambios de personalidad y trastornos neuropsicológicos. Principalmente problemas para mantener la atención y dificultades en la memoria. En cuanto al bloqueo de los receptores muscarínicos en el lóbulo frontal, éste ocasiona la apatía, disminución de la ansiedad y de la conducta agresiva que se observa en las víctimas. Es posible además que la escopolamina bloquee la actividad de otros neurotransmisores como la serotonina, mayormente en el sistema límbico. Esto produciría psicosis y otros síntomas psiquiátricos y neuropsicológicos documentados en algunos pacientes que tienen predisposición a sufrirlos a través de su historial clínico. Hay estudios en los que se ha demostrado que la burundanga o escopolamina produce cambios temporales en la actividad eléctrica del cerebro. Las funciones cognitivas más alteradas bajo los efectos de esta droga son: la memoria de trabajo, memoria semántica, aprendizaje de palabras, memoria autobiográfica, registro de información, recuperación léxica, evocación libre y velocidad del procesamiento de la información. La escopolamina en algunas personas puede causar desorientación, excitación psicomotriz, alucinaciones, delirio, agresividad, convulsiones, coma y e incluso muerte. En cuanto a la “nueva burundanga”, que es la que se combina con depresores del sistema nervioso central como las benzodiacepinas y fenotiazinas, provoca efectos Gabaérgicos. El Gaba es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso, que ocasiona efectos sedantes, y de somnolencia. Además, la nueva burundanga tranquiliza a la víctima, potencia su amnesia, y la inhibición de la agresividad.

¿QUÉ OTROS SÍNTOMAS PROVOCA?

Además de afectar al sistema nervioso central, la burundanga también provoca síntomas periféricos. De hecho, podemos encontrar receptores muscarínicos en otras partes del cuerpo como en el corazón e intestino, además de otros tejidos. A continuación, se enumeran los síntomas más típicos debidos a los efectos anticolinérgicos:

 Reducción de la actividad de las glándulas secretoras, disminuyendo la liberación de saliva, sudor y las producidas por el sistema digestivo y bronquios.

 Como consecuencia del primer punto, la persona se siente con la boca seca, sedienta, con dificultades para hablar y deglutir. Otras consecuencias son la retención urinaria y la broncodilatación.

 Midriasis o pupilas dilatadas, además de visión borrosa.

 Constricción de los vasos sanguíneos, produciendo ruborización de la piel.

 Taquicardia, con hipertensión en algunos casos.

 Hipertermia o fiebre.

ADMINISTRACIÓN Y DURACIÓN DE SUS EFECTOS

La burundanga se presenta como un polvo fino, cristalino y de color blanco. Generalmente se absorbe de manera rápida a través del intestino, ya que su administración más habitual es por vía oral. Sin embargo, también se puede inyectar, inhalar o fumar. De esta forma, se puede añadir muy fácilmente en alimentos, bebidas, cigarrillos y aerosoles. Su máximo efecto se alcanza dentro de las primeras 3 horas tras su consumo y luego va disminuyendo progresivamente. Se elimina por la orina, sudor y llega a la leche materna. También afecta al feto en las mujeres embarazadas. La mayor parte de la droga se expulsa a través de la orina durante las primeras 12 horas. Al eliminarse en tan poco tiempo, es comprensible la dificultad existente para obtener análisis toxicológicos positivos. Es complicado demostrar que alguien ha recibido escopolamina ya que los pacientes suelen acudir al médico después de esas 12 horas desde la administración de la sustancia. Sin embargo, se puede detectar a través de un análisis de cabello. Los efectos desaparecen en 48 horas, y si el tratamiento es rápido, es raro que surjan secuelas a largo plazo. Aunque esto depende de la dosis recibida, si la sustancia se presenta sola o junto a otros fármacos, y los antecedentes médicos y neuropsicológicos de la víctima.

TRATAMIENTO PARA LA INTOXICACIÓN POR BURUNDANGA

Si se sospecha de la intoxicación por esta sustancia, es necesario recibir atención médica lo antes posible en alguna urgencia o emergencia de un hospital o clínica. Los profesionales de la salud tratarán de mantener al afectado con niveles adecuados de oxígeno, hidratación, y temperatura corporal. Si la ingesta ha sido oral, puede ser conveniente un lavado gástrico. Por otro lado, en intoxicaciones graves puede producirse delirio o coma. En estos casos, se suele administrar fisostigmina, un medicamento muy útil para combatir los efectos anticolinérgicos típicos de la escopolamina. Se ha descubierto también que una administración de donepezilo mejora en parte los síntomas producidos por la burundanga, principalmente aquellos asociados con la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo y las funciones visomotoras.