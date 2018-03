Fergonzi no se desvía del objetivo

Fotos COMPROMISO. Ramiro Fergonzi le apunta a mantener la categoría y para eso está dispuesto a sacrificarse por el equipo, tal como lo viene haciendo.

Pasó la importante victoria de Mitre sobre Atlético Rafaela, que le permitió al elenco dirigido por Arnaldo Sialle no solamente interrumpir una racha de tres partidos sin ganar en la B Nacional, sino también salir de la incómoda posición dentro de la zona de descenso.

Quedan seis fechas y en el Aurinegro todos son conscientes que la lucha por la permanencia será hasta el final. Y para sobrellevarla, la mayoría prefiere no pensar tanto en los números ni en estar permanentemente con la calculadora en la mano, sino pensar solamente en el siguiente partido.

Eso es lo que expresó Ramiro Fergonzi, el goleador del equipo de Sialle, al ser consultado sobre este tema por EL LIBERAL.

"Es así. Nosotros tenemos que ir partido a partido. El objetivo nuestro es claro y sabemos que es mantener la categoría, más allá de una ilusión que se pueda hacer toda la gente y también nosotros. El objetivo es claro y tenemos que ir por eso. Y para cumplir ese objetivo, tenemos que ir partido a partido y eso es lo que se hizo el domingo, se pensó en Rafaela y la semana próxima pensaremos en Boca Unidos", expresó.

En ese sentido, el ex Flandria no cree que haber ganado haya significado sacarse una mochila de encima, pero sí subrayó la importancia de "sumar ahora" y no esperar a "lo último" para sumar.

"No, mochila importante no porque sabemos que quedan partidos por jugarse y nosotros estamos tranquilos. Sabíamos que ganando salíamos de la zona de descenso. Sabemos cómo es el tema de los promedios nuestros y tampoco nos tenemos que desesperar", explicó.

"Pero sí era importante para validar el punto de visitante que conseguimos, por el buen partido que se había hecho, y de cara a lo que viene. Es bueno que nos saquemos de encima de antemano esto de los promedios. Tenemos que sumar y no esperar a los últimos partidos para que salgamos de esto", agregó.

Debe y haber

Fergonzi destacó la fuerte localía de Mitre, aspecto que puso en el haber. Como contrapartida, puso en el debe ganar de visitante, algo que todavía no consiguió el Aurinegro en lo que va de la B Nacional.

"A lo largo del torneo nos hicimos muy fuertes de local. Se nota porque los equipos te vienen a jugar de esa manera porque saben que la mayoría de los puntos los sacamos de local. Ahora hay que pensar en lo que viene y tratar de ganar de visitante, eso es lo que tenemos pendiente porque a lo largo del torneo todavía no pudimos ganar fuera de casa", resaltó.

A la hora de repasar el triunfo ante Rafaela, 1 a 0 con gol de Joaquín Quinteros, el artillero aurinegro dijo: "Estuvimos bien ordenados siempre. Ellos tienen un muy buen equipo, por algo vienen peleando arriba. Y en ningún momento encontraron cómo entrarnos y cómo romper la defensa. La defensa estuvo bien parada, el medio también. Lamentablemente, tenemos que tratar de definir mucho mejor. Tuvimos varias situaciones de gol para cerrar el partido mucho antes, pero no se pudo". Por último, destacó que se sintió cómodo con otro hombre de área como Grbec. "Con Morón por ahí no me quedó ninguna situación, sé que es así y que voy a hacer el desgaste por el equipo y que alguna pelota me puede llegar a quedar. Jugando con dos puntas te hace que por ahí no haga todo el desgaste solo contra los centrales, te divides el gasto con el otro punta y cuando él pelea las pelotas me puede quedar una a mí. Es cómodo para nosotros jugar juntos, pero yo me adapto al sistema que el técnico necesite, si tengo que jugar solo arriba no hay problema", cerró.