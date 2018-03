"Es vergonzoso que gente conocida haga daño a la Anses"

Fotos FRAUDE. El caso Anses sigue dando que hablar por el millonario fraude que afectó al organismo.

20/03/2018 -

"Cuando se destapó todo este caso, sentí una especie de satisfacción, porque sa­bíamos que algo raro había (en la Anses) y los que hi­cieron este daño de fraude no tienen perdón", resaltó a Canal 7 Santiago del Este­ro, la representante de un centro de jubilados, María Luisa Jugo, con relación al caso de defraudación a la sede local del organismo.

"Es vergonzoso que haya habido gente conocida ha­ciendo estas cosas, siendo que económicamente no lo necesitaban tampoco", apuntó.

"Me dolió mucho cuan­do se supo del caso, más aun habiendo estado tantos años trabajando por los ju­bilados. He sido una asidua concurrente a la Anses para prestar servicios como co­laboradora, de manera de­sinteresada y gratuita, y así, he tratado de ayudar a mu­cha gente", remarcó la integrante de un centro de jubilados de la capital san­tiagueña.

Recalcó que no hace mucho tiempo "en la Anses nos empezaron a mirar mal a los presidentes de los centros de jubilados, por­que ingresábamos con car­petas, pensando que éra­mos gestores con comisio­nes pagas, y no hacíamos nada de eso", relató.

No obstante, Jugo seña­ló que "en el organismo hay empleados que hacen su trabajo honestamente, mientras que otros no nos trataban bien, porque su­puestamente perturbába­mos lo que hacían debajo de la mesa", mencionó, al referirse a maniobras irre­gulares.

A su vez, la jubilada in­dicó que los mecanismos de control de la Anses "no funcionaron, y en su mo­mento, tuvimos que gestio­nar varios expedientes, atento a los nuevos siste­mas de jubilación, entre otros temas que lo palpa­mos de cerca", dijo, respec­to de diversos trámites ex­prés que se hicieron para algunas personas y dilatan­do más tiempo a otras, un tema que "venía ocurriendo hace mucho tiempo", ase­guró.

Jugo cuestionó, además, a la anterior gerencia de la Anses, por "no permitirnos ingresar a los presidentes de los centros de jubilados porque consideraban que éramos gestores pagados", pero reconoció la impor­tancia de que "los trámites de los jubilados sean perso­nales y cada uno resuelva su caso".