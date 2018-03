"Teo" Gutiérrez: "En los mano a mano, Boca se incomoda ante River"

Fotos PRESENTE. "Teo" Gutiérrez hoy defiende los colores de Junior, pero tiene un cariño muy especial por la camiseta del Millonario.

20/03/2018 -

El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez afirmó que Boca Juniors "se incomoda en los mano a mano" ante River Plate, a propósito de los cruces entre ambos por Supercopa Argentina, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con éxitos del club de Núñez.

"En los mano a mano con River, Boca se incomoda. Boca era favorito, pero River sacó la chapa y el plus que tenía que sacar", expresó Gutiérrez en diálogo con ESPN.

"Disfruté de la Supercopa que ganó River. (Marcelo) Gallardo lo planteó muy bien y los jugadores lo asimilaron bien. Gallardo es un gran entrenador", agregó el ex delantero del "Millonario" entre 2013 y 2015.

El actual atacante de Junior de Colombia también confirmó su idea de regresar a River: "Está en mi mente, como jugador o dirigente, es mi segunda casa y estoy identificado con esa camiseta".

Menos de dos años con la camiseta de River, le permitieron al delantero colombiano meterse en el corazón del hincha millonario.

"El cariño siempre va a estar, lo recibo a diario. Siempre llevé la camiseta con amor y pasión", afirmó "Teo".

En tanto, el ex Racing y Lanús se refirió al partido del 4 de abril en la Bombonera, ante Boca, con Junior por el grupo H de la Copa Libertadores: "Va a ser un partido especial para mí y para el equipo porque hace mucho que no juega ahí. Debemos estar sueltos y ojalá mantengamos ese ritmo intenso. Quiero dar lo mejor porque Junior es el equipo que me abrió las puertas y de pequeño soy hincha".

Teófilo Gutiérrez jugó en River entre 2013 y 2014 donde ganó el Torneo Final (2014), la Copa Campeonato (2014), Copa Sudamericana (2014), Copa Libertadores (2015) y Recopa Sudamericana (2015).