Fotos El Pami intimó a laboratorios para que bajen los precios

21/03/2018 -

La negociación entre el Pami y los laboratorios quedó paralizada y ante este escenario el gobierno subió la presión. Es por eso que intimó a las tres cámaras que representan a las empresas para que en 36 horas respondan si aceptan la oferta de la obra social. Si los laboratorios no responden "antes de las 10 horas del día 21 de marzo en forma sencilla clara, fehaciente y detallada que aceptan los términos detallados, el silencio será considerado por el Instituto como aceptación lisa y llana de la totalidad de los puntos detallados en la propuesta". Advertencia El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le envió a Cilfa y Cooperala, los representantes de los laboratorios nacionales, y Caeme, multinacionales, las empresas deberán bajar un cinco por ciento el valor de los remedios; no habrá más acuerdos cartelizados, sino que serán tratos individuales con los laboratorios, y lo más importante: se fijará un techo de precio. Ese último punto es donde los laboratorios no están dispuestos a suscribir. El problema surge con la imposición de los precios máximos por droga, que según el nuevo convenio será potestad de Pami su análisis y definición. En la carta documento que Pami le envió a los laboratorios, a partir del 1° de abril se les debería aplicar una rebaja de 5% al precio de los medicamentos al 28 de febrero último. Además, "se mantienen los descuentos porcentuales vigentes en el Convenio Pami- Industria 2017 para cada segmento y/o sub-segmento de medicamentos". Otro de los puntos clave es que "cada producto/presentación se actualizará trimestralmente, incrementándose como máximo en un 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) para el trimestre anterior publicado por el Indec". La primera actualización incluirá los meses de marzo, abril y mayo.