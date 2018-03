Ya tiene nuevo tribunal la causa contra Cristina Kirchner

Fotos SOSPECHAS. Nisman afirmaba que el pacto que firmó Cristina buscaba hacer caer las alertas rojas de Interpol.

21/03/2018 -

El juicio contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán, en el marco de la causa Amia, será llevado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8. El tribunal fue elegido por sorteo luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara "no hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 9", que había sido elegido hace dos semanas en el primer y cuestionado sorteo.

El TOCF 8 está integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, quien antes de asumir como jueza se desempeñó como miembro del equipo de fiscales que reemplazó al fallecido fiscal Alberto Nisman al frente de la UFI-

Amia.

El sorteo de la causa del Memorándum con Irán, que se inició con la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado, debió volver a realizarse porque la Corte Suprema determinó el jueves pasado que el primer tribunal elegido había sido conformado de manera irregular.

El TOCF 9 se había creado a partir de la ley 27.307, que dispuso que cinco tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires pasaran a tener competencia federal, algo que solo se hizo efectivo en el caso de ese tribunal, que había salido sorteado para juzgar a la ex presidenta y actual senadora.

El viernes pasado, la Corte emitió una acordada en la que remarcó que un juez ordinario no puede convertirse en juez federal sin la aprobación del Senado, y que no pueden sortearse causas entre tribunales "que no cuenten con la previa habilitación" del máximo tribunal.

La investigación contra la ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y otros 12 procesados se originó en la denuncia que presentó el Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento.

El entonces fiscal del caso Amia sostuvo que el acuerdo entre la Argentina e Irán no tenía por objetivo alcanzar la verdad sobre el atentado terrorista de 1994, sino que buscaba dotar de impunidad a los iraníes.