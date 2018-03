Fotos La selección hizo su primera práctica de fútbol y ya se perfila el equipo titular

21/03/2018 -

El astro Lionel Messi se sumó ayer a los entrenamientos de la selección argentina en Manchester para los amistosos antes Italia y España, y el entrenador Jorge Sampaoli ya comenzó a delinear el equipo que pondrá en cancha. El futbolista del Barcelona viajó en un vuelo chárter desde Cataluña y, como viene de una seguidilla de partidos importantes, tuvo más descanso que el resto de los "europeos". Con una campera de cuero negra -con pelos-, pantalón negro y una gorra del mismo color, Messi llegó al complejo en donde se encuentra la selección y fue recibido por Sampaoli, antes de instalarse en su habitación. Messi no tuvo contacto con la prensa, que no pudo acceder al complejo deportivo, pero todo indica que sí podrá ser observado en el segundo turno de entrenamiento de hoy en el predio del Manchester City, ya que el técnico del seleccionado permitirá que los medios del mundo -acreditados para el amistoso ante Italia- puedan presenciar los primeros quince minutos de la práctica. El futbolista rosarino, que tuvo unos días más de descanso que el resto de sus compañeros para poder disfrutar de su reciente paternidad (hace pocos días nació Ciro, su tercer hijo), será parte del entrenamiento del representativo albiceleste en las instalaciones del equipo que conduce el catalán Pep Guardiola. Luego llegó el turno de la práctica matutina, en donde Sampaoli realizó un ensayo en el cual un primer grupo de trabajo, constituido por defensores y mediocampistas, realizó una hora de ejercicios a balón parado y luego culminó su bloque con un ensayo táctico. Luego un segundo grupo llevó a cabo labores de definición, precisión y anticipo, exigiendo a los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero. El entrenador argentino paró por primera vez a los once posibles que estarían ante Italia el viernes en Manchester, con Lionel Messi a la par de sus compañeros. El arquero fue Sergio Romero y una defensa de cuatro con Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En la zona media la novedad aparece con Leandro Paredes (luego ingresó Ángel Correa), Lucas Biglia, Maximiliano Meza y Messi, mientras que algo más adelantado se ubicó Angel Di María y solo de punta Gonzalo Higuaín. La intención de Sampaoli es seguir practicando hoy, con otros jugadores a disposición, como Cristian Pavón, Pablo Pérez y Lautaro Martínez, quienes llegaron ayer a Manchester y solo realizaron movimientos regenerativos.