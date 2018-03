Javier Mascherano y un particular análisis sobre Lionel Messi

Fotos Messi y Mascherano juntos en Manchester.

Quizás ningún otro jugador del actual plantel del seleccionado conoce tanto a Lionel Messi como Javier Mascherano. Si bien ahora el jefecito emigró al fútbol chino y el día a día ya no es tal como en los tiempos de Barcelona, es quien interpreta a la perfección lo que le pasa al mejor jugador del mundo.

Como cada vez que le preguntan, Mascherano define a Messi como "el mejor". Pero esta vez fue más allá. Haciendo un análisis del juego de la Pulga, concluyó que el capitán de la selección Argentina es "tres jugadores en uno".

"Cuando un técnico tiene a Messi, tiene en un jugador lo que normalmente en un equipo tenés en tres: baja para conducir y armar el juego, es un asistidor y un definidor. ¿Qué es Messi? ¿delantero? no ¿goleador? Sí, hace goles, pero no lo podés definir como goleador ¿mediocampista? no. Es todo junto. Es un jugador total", analizó Mascherano en diálogo con Fox Sports.