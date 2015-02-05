CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Marzo 2018

A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO

22/03/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA

MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA

MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE

MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 SANDRO DE AMÉRICA,

LA SERIE

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 DE A DOS

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO. GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 DULCE Y SALADO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 EL PODIO

23.00 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.13 BATMAN. MALA SANGRE

07.33 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS

MONSTRUOS

09.03 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

11.15 UN PAPÁ MUY PODEROSO

13.38 QUISIERA SER MILLONARIO

15.52 PREMONICIONES

17.43 UNA BUENA MENTIRA

19.44 QUISIERA SER MILLONARIO

22.00 SIN ESCAPE

23.55 IDENTIDAD

TCM

06.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.25 LA NIÑERA

09.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.55 LA NIÑERA

11.45 28 DÍAS

13.42 LA EDAD DE LA INOCENCIA

16.14 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

18.16 CALLES DE FUEGO

19.59 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

22.00 EL DEMOLEDOR

TNT

06.05 SOCIOS POR ACCIDENTE

07.36 ROCKNROLLA

09.43 OZ. EL PODEROSO

12.05 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

13.59 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

16.05 TODO UN PARTO

17.50 MALÉFICA

19.33 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

22.00 IRON MAN 3

00.27 DOS MÁS DOS

SPACE

06.05 AUTOPISTA MORTAL

07.55 A CUALQUIER PRECIO

09.54 LOS DUKES DE HAZZARD

11.56 RED TAILS

14.17 TROYA

17.17 CONAN, EL BÁRBARO

19.25 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS

22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM

23.55 LAGO DE SANGRE. EL ATAQUE DE LAS

LAMPREAS ASESINAS

CINECANAL

10.00 GARFIELD. LA PELÍCULA

10.22 ASTRO BOY

12.07 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

14.00 DOCTOR DOLITTLE

15.37 EASY A

17.22 NUNCA ME DEJES SOLA

19.20 FORREST GUMP

22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

13.00 AMERICAN IDOL

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 23,

SE PRESENTARÁ “ZEROCULPA”;

CON “MONSENIOR TERRENAL”,

COMO ARTISTA INVITADO.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS

15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS,

EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL

CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS

ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA

DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN

AUTOENTRADA.COM.

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,

SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI

CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI

KINDON.

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS

21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ

AMUYCHIS TÚCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER

VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO

A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA

SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ

ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO,

EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL,

CARABAJAL/CÁCERES, ACADEMIA

MADRE DE CIUDADES


CINES

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

22/03 - 17:00 (Cast)

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

22/03 -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(3D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

22/03 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

22:20 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

22/03 -23/03- 17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

22/03 - 21:45 (Subt)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

22/03 - 23/03- 17:20 (Cast) 19:40

(Subt)

HILO FANTASMA (2D):

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

22/03 - 22:00 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

22/03 - 23/03 - 17:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(2D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

22/03 -19:40 (Cast) 22:00 (Subt)

23/03 - 24/03 - 19:40 (Cast) 22:00

(Subt) 00:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

TITANES DEL PACÍFICO APTA

13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LAS AVENTURAS DE PETER

RABBIT ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D: 19:50- 20:00 (TODOS

LOS DÍAS)

TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA

/ CASTELLANO 2D 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS

LOS DÍAS)

VENTA ANTICIPADA

MAZINGER Z

ESTRENO 05-04

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

3D Entrada General: $130

De lunes a miércoles $75 exclusivo

online

Todos los Viernes $ 75 presencial

y online

 
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