CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Marzo 2018
A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
22/03/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA
MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA
MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE
MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 SANDRO DE AMÉRICA,
LA SERIE
23.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.00 DE A DOS
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SGO. GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 DULCE Y SALADO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 EL PODIO
23.00 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.13 BATMAN. MALA SANGRE
07.33 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS
MONSTRUOS
09.03 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE
11.15 UN PAPÁ MUY PODEROSO
13.38 QUISIERA SER MILLONARIO
15.52 PREMONICIONES
17.43 UNA BUENA MENTIRA
19.44 QUISIERA SER MILLONARIO
22.00 SIN ESCAPE
23.55 IDENTIDAD
TCM
06.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.25 LA NIÑERA
09.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.55 LA NIÑERA
11.45 28 DÍAS
13.42 LA EDAD DE LA INOCENCIA
16.14 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
18.16 CALLES DE FUEGO
19.59 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
22.00 EL DEMOLEDOR
TNT
06.05 SOCIOS POR ACCIDENTE
07.36 ROCKNROLLA
09.43 OZ. EL PODEROSO
12.05 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
13.59 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
16.05 TODO UN PARTO
17.50 MALÉFICA
19.33 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
22.00 IRON MAN 3
00.27 DOS MÁS DOS
SPACE
06.05 AUTOPISTA MORTAL
07.55 A CUALQUIER PRECIO
09.54 LOS DUKES DE HAZZARD
11.56 RED TAILS
14.17 TROYA
17.17 CONAN, EL BÁRBARO
19.25 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS
22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM
23.55 LAGO DE SANGRE. EL ATAQUE DE LAS
LAMPREAS ASESINAS
CINECANAL
10.00 GARFIELD. LA PELÍCULA
10.22 ASTRO BOY
12.07 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
14.00 DOCTOR DOLITTLE
15.37 EASY A
17.22 NUNCA ME DEJES SOLA
19.20 FORREST GUMP
22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
13.00 AMERICAN IDOL
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 23,
SE PRESENTARÁ “ZEROCULPA”;
CON “MONSENIOR TERRENAL”,
COMO ARTISTA INVITADO.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS
15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS,
EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL
CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS
ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA
DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN
AUTOENTRADA.COM.
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,
SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI
CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI
KINDON.
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS
21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ
AMUYCHIS TÚCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER
VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO
A “RATA BLANCA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA
SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ
ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO,
EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL,
CARABAJAL/CÁCERES, ACADEMIA
MADRE DE CIUDADES
CINES
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
22/03 - 17:00 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
22/03 -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(3D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
22/03 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
22:20 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
22/03 -23/03- 17:00 (Cast) 19:30
(Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
22/03 - 21:45 (Subt)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
22/03 - 23/03- 17:20 (Cast) 19:40
(Subt)
HILO FANTASMA (2D):
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
22/03 - 22:00 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
22/03 - 23/03 - 17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(2D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
22/03 -19:40 (Cast) 22:00 (Subt)
23/03 - 24/03 - 19:40 (Cast) 22:00
(Subt) 00:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TITANES DEL PACÍFICO APTA
13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LAS AVENTURAS DE PETER
RABBIT ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D: 19:50- 20:00 (TODOS
LOS DÍAS)
TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA
/ CASTELLANO 2D 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS
LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS
LOS DÍAS)
VENTA ANTICIPADA
MAZINGER Z
ESTRENO 05-04
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
3D Entrada General: $130
De lunes a miércoles $75 exclusivo
online
Todos los Viernes $ 75 presencial
y online