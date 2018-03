El día que le hizo un gol a River en estado de ebriedad

23/03/2018 -

Murió una de las leyendas del fútbol argentino, René Houseman este jueves, a los 64 años, por un cáncer de lengua.





El "Loco", símbolo de Huracán y campeón en el Mundial 1978 con la selección, fue protagonista, entre varias hazañas, de uno de las historias más grandes del fútbol argentino.





Por algo le decían el "Loco", pero lo que hizo este hombre no lo podría hacer ningún jugador de la Superliga. Hay miles de testigos que comprobaron la historia y disfrutaron de la magia de Houseman en un partido en el Ducó en un estado de total borrachera.





"Con el aliento que tenía podía poner en pe.. a cualquier jugador de River", contó tiempo atrás el propio René.





Si bien no recordaba muy bien lo que había pasado aquella mañana en el Tomás Ducó, el "Loco" Houseman en varias entrevistas televisivas intentó reconstruir lo que pasó en ese partido: "Me presenté a jugar después de festejar el cumpleaños de mi hijo la noche anterior, con un estado importante de ebriedad, no estaba 14 (borracho) del todo".





"Me cuentan que me hicieron duchar como una decena de veces y tomar mucho café. Jugábamos contra River en el Ducó. Entre lo que recuerdo, iban 41 minutos del segundo tiempo, recibí una pelota entre Perfumo y Ártico, me salió Fillol y le pegué al segundo palo", agregó.





Y para cerrar, contó cómo terminó luego del gol: "Me cuentan que me tiré en el piso y me empecé a reír. Me hice el lesionado, salí y me fui a mi casa a dormir".