El SDE Competición quiere otro podio

Fotos CONFIANZA. Humberto Krujoski, el correntino que corre para el SDE Competición, se tiene fe para la cita de hoy.

24/03/2018 -

El equipo santiagueño del SDE Competición buscará hoy el mejor registro en la clasificación del Top Race V6 y Series, cuando sea parte de las pruebas de clasificación en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en lo que será la segunda fecha del Campeonato Argentino.

Mariano Altuna y Humberto Krujoski irán en busca de un podio, el cual lo consiguió en la apertura en Paraná el piloto de Lobería.

En el Top Race Series, Gastón Crusitta ratificó su condición de candidato al campeonato con la pole position y el segundo lugar en la final que abrió el año. Por su parte, Martín Ferreyra Deán tuvo un auspicioso debut con el octavo puesto al cruzar la bandera de cuadros.

La acción en el trazado de 3.310 metros comenzó ayer con pruebas libres y de entrenamiento. En tanto que hoy habrá entrenamientos oficiales y clasificación para ambas divisiones. El Top Race Series disputará su final mañana desde las 10.45 (durará 35 minutos) y el TopRace a continuación, a las 11:50, con una duración de 60 minutos más una vuelta.

Mariano Altuna dijo: "Tengo muchas expectativas, con ganas de tener un buen fin de semana. El año pasado me fue muy bien y quiero que sea igual en 2018. Será clave la velocidad final para lograr competitividad. Sin dudas que tanto Humberto Krujoski como yo seremos rápidos".

Humberto Krujoski manifestó: "Estoy motivado, con ganas de estar otra vez adelante. En Paraná iba a ser un buen arranque, y un toque me impidió demostrarlo, pero son circunstancias de carrera. En 2017 funcioné bien en Río Cuarto, y espero repetirlo ahora. Tiene una recta larga que facilita sobrepasos, así que iré por el triunfo, y si no, un podio". Por su parte Gastón Crusitta: "Río Cuarto es un circuito que me trató muy bien el año pasado, logré hacer un podio, eso me da mucha ilusión para estar de nuevo en la pelea. Obviamente, quiero pelear los primeros puestos. Estoy confiado en el SDE y en su potencial".