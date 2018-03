Carlos Zannini: "Estuve preso por la voluntad de los que gobiernan"

Fotos Carlos Zannini

A las 8.55, Carlos Alberto Zannini cruzó las puertas del Complejo Penitenciario Federal I, en Ezeiza, y recuperó su libertad. "Me han inventado un delito que no he cometido. No se olviden: yo soy un inocente que fue preso", fue una de sus primeras frases.

Estuve preso por la voluntad de los que gobiernan y por el miedo de unos jueces", dijo el ex secretario de Legal y Técnica. "Gracias a los jueces valientes, recuperé la libertad".

Acusado de encubrir y dotar de impunidad a ciudadanos iraníes acusados de haber perpetrado el atentado contra la AMIA en 1994, estaba detenido desde el 7 de diciembre. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 concedió esta madrugada la excarcelación y ordenó su "inmediata libertad".