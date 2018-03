Luis D'Elía: "Fuimos presos políticos y todavía hay más"

Fotos El dirigente social recuperó la libertad.

Hoy 11:28

Apenas salió en libertad, el dirigente social Luis D'Elía se acercó a hablar con la prensa y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri.

"Estamos presos por decisión del presidente. Fuimos presos políticos y todavía hay más", dijo mientras era rodeado por su familia.

"Hoy en el día de la Memoria a nosotros nos fue mejor que a nuestros antecesores que los asesinaron. Hoy es el Día de la Memoria y tengo un orgullo enorme de salir", dijo D'Elía, al tiempo que aseguró que hasta anoche "apretaban" a los jueces para que no los liberen.

Sobre sus días en la cárcel, dijo que fueron "difíciles", pero que lo tuvo un buen trato: "El servicio penitenciario nos trató con profesionalidad. No son simpáticos, son profesionales. Allí adentro es muy duro. El 60 por ciento de la población carcelaria no tiene condena. Los ricos no están en las cárceles".

Por otro lado, ponderó a su jefa política Cristina Kirchner y remarcó: "El día que caímos detenidos, hizo una conferencia".

Finalmente anticipó que al mediodía estará junto a todo el movimiento nacional "para marchar en pos de la libertad de todos los compañeros que están detenidos".