CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Marzo 2018

26/03/2018 -

CANAL 7



08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA

SERIE

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES





CANAL 7

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL 14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARTESANOS

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 BÁSQUET FEMENINO:

DEFENSORES VS. ALTE. BROWN

16.30 EL PODIO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PAISANOS (ESTRENO)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 VIVIR SANTIAGO

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. HISPANO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:





CANAL 4

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA

ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA -

FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 CELULAR

07.52 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

10.26 DANIEL EL TRAVIESO

12.17 LA TEMPORADA DEL HURACÁN

14.14 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

16.10 EL CÓDIGO ENIGMA

18.26 DAÑO COLATERAL

20.28 ANTES DE SEPARARNOS

22.16 21, LA GRAN FIESTA

TCM

06.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.49 LA NIÑERA

08.14 LA NIÑERA

08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.54 LA NIÑERA

10.19 LA NIÑERA

10.44 LA PANDILLA SALVAJE

13.19 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

15.13 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

16.51 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

19.29 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

22.00 COBRA

23.39 SE PRESUME INOCENTE

TNT

06.09 MULÁN

07.38 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS

09.08 LAS INSOLADAS

10.53 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

13.05 CORAZÓN DE CABALLERO

15.36 LA GRAN AVENTURA LEGO

17.28 EN EL BOSQUE

19.56 LA CENICIENTA

22.00 FURIA DE TITANES 2

23.51 FRANCOTIRADOR

SPACE

06.48 EL PROTEGIDO

08.53 ENTRE DOS FUEGOS

10.52 MATRIX

13.29 BATMAN Y ROBIN

15.57 ARMADOS Y PELIGROSOS

18.08 BIENVENIDO A LA JUNGLA

19.57 PELEADOR CALLEJERO

22.00 LOBO GUERRERO

23.51 ELIMINAR AMIGO

CINECANAL

10.12 GARFIELD. LA PELÍCULA

11.45 NÁUFRAGO

14.27 EL TRANSPORTADOR

16.12 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

17.52 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO

DORADO

19.57 EL DILEMA

22.00 SICARIO

SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY





A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS

21, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ

AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER

VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO

A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 30, A LAS 23, EL ENCUENTRO

DE LA CHACARERA

CON EL SIMBOL, TURAYKI, METACHANGO,

LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, JORGE LUIS CARABAJAL.

+SÁBADO 31, A LAS 23, EL ENCUENTRO

DE LA CHACARERA

CON REFLEJOS DEL SALITRAL,

KIKE OYOLA, LA SACHERA,

CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI

CUNAN.

+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA

SANTIAGUEÑA” CON

MOSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN,

DEL ESTERO, EL SYMBOL,

REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL

CÁCERES, ACADEMIA MADRE

DE CIUDADES.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,

SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI

CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI

KINDON.





CINES

SUNSTAR

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 28/03- 17:00 (Cast)

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 28/03-19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:30 (Subt)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(3D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 28/03-17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL -28/03 17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL - 28/03- 21:45 (Subt)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL28/03- 17:20 (Cast) 19:40

(Cast)

HILO FANTASMA (2D):

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

HOY AL - 28/03 - 22:00 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL - 28/03 - 17:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(2D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 28/03 - 19:40 (Cast) 22:00

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

TITANES DEL

PACÍFICO APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LAS AVENTURAS DE

PETER RABBIT ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00

(TODOS LOS DÍAS)

TOMB RAIDER APTA 13 C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- 20:40-

(TODOS LOS DÍAS)

VENTA ANTICIPADA

MAZINGER Z

ESTRENO 05-04

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

3D Entrada General: $130

De lunes a miércoles $75 exclusivo

online

Todos los Viernes $ 75 presencial

y online