CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Marzo 2018
A LAS 23.45 KARA PARA ASK
Por El Liberal
26/03/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA
SERIE
23.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL 14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARTESANOS
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 BÁSQUET FEMENINO:
DEFENSORES VS. ALTE. BROWN
16.30 EL PODIO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PAISANOS (ESTRENO)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 VIVIR SANTIAGO
21.00 ARABESC
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. HISPANO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
CANAL 4
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA
ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA -
FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 CELULAR
07.52 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
10.26 DANIEL EL TRAVIESO
12.17 LA TEMPORADA DEL HURACÁN
14.14 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
16.10 EL CÓDIGO ENIGMA
18.26 DAÑO COLATERAL
20.28 ANTES DE SEPARARNOS
22.16 21, LA GRAN FIESTA
TCM
06.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.49 LA NIÑERA
08.14 LA NIÑERA
08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.54 LA NIÑERA
10.19 LA NIÑERA
10.44 LA PANDILLA SALVAJE
13.19 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
15.13 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ
16.51 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
19.29 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
22.00 COBRA
23.39 SE PRESUME INOCENTE
TNT
06.09 MULÁN
07.38 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS
09.08 LAS INSOLADAS
10.53 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
13.05 CORAZÓN DE CABALLERO
15.36 LA GRAN AVENTURA LEGO
17.28 EN EL BOSQUE
19.56 LA CENICIENTA
22.00 FURIA DE TITANES 2
23.51 FRANCOTIRADOR
SPACE
06.48 EL PROTEGIDO
08.53 ENTRE DOS FUEGOS
10.52 MATRIX
13.29 BATMAN Y ROBIN
15.57 ARMADOS Y PELIGROSOS
18.08 BIENVENIDO A LA JUNGLA
19.57 PELEADOR CALLEJERO
22.00 LOBO GUERRERO
23.51 ELIMINAR AMIGO
CINECANAL
10.12 GARFIELD. LA PELÍCULA
11.45 NÁUFRAGO
14.27 EL TRANSPORTADOR
16.12 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
17.52 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO
DORADO
19.57 EL DILEMA
22.00 SICARIO
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS
21, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ
AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER
VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO
A “RATA BLANCA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 30, A LAS 23, EL ENCUENTRO
DE LA CHACARERA
CON EL SIMBOL, TURAYKI, METACHANGO,
LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, JORGE LUIS CARABAJAL.
+SÁBADO 31, A LAS 23, EL ENCUENTRO
DE LA CHACARERA
CON REFLEJOS DEL SALITRAL,
KIKE OYOLA, LA SACHERA,
CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI
CUNAN.
+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA
SANTIAGUEÑA” CON
MOSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN,
DEL ESTERO, EL SYMBOL,
REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL
CÁCERES, ACADEMIA MADRE
DE CIUDADES.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,
SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI
CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI
KINDON.
CINES
SUNSTAR
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 28/03- 17:00 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 28/03-19:30 (Cast) 22:00
(Subt) 00:30 (Subt)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(3D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 28/03-17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL -28/03 17:00 (Cast) 19:30
(Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL - 28/03- 21:45 (Subt)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL28/03- 17:20 (Cast) 19:40
(Cast)
HILO FANTASMA (2D):
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
HOY AL - 28/03 - 22:00 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL - 28/03 - 17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(2D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 28/03 - 19:40 (Cast) 22:00
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TITANES DEL
PACÍFICO APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LAS AVENTURAS DE
PETER RABBIT ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:50- 20:00
(TODOS LOS DÍAS)
TOMB RAIDER APTA 13 C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
PANTERA NEGRA APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS
LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- 20:40-
(TODOS LOS DÍAS)
VENTA ANTICIPADA
MAZINGER Z
ESTRENO 05-04
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
3D Entrada General: $130
De lunes a miércoles $75 exclusivo
online
Todos los Viernes $ 75 presencial
y online