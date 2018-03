Colón volvió a ganar y se mantiene como líder e invicto

26/03/2018 -

Sportivo Colón venció ayer a Juventud Unida de Quimilí por 75 a 47, en uno de los partidos que cerró la tercera fecha, y se mantiene como puntero e invicto de la Copa Upcn de básquet femenino, que organiza la Capitalina.

El conjunto azulgrana encadenó su tercer triunfo consecutivo, con un gran trabajo defensivo y con destacadas actuaciones de Micaela Ayunta (13), Paola Marozzi (10) y Vanesa Núñez (10).

En el restante cotejo, el conjunto quimilense venció a Belgrano por 62 a 58.

Por otra parte esta noche arrancará la sexta fecha del Apertura, con la siguiente programación: Quimsa vs. Tiro Federal, en Infantiles (Mukdsi y Alcorta) y Juveniles (Mukdsi y S. Barraza); Belgrano Blanco vs. Normal Banda, en Infantiles (N. Díaz y Aliaga); Huracán vs. Olímpico Blanco, en Infantiles (Abdala y A. Barraza). Los partidos de Infantiles comenzarán a las 20.15 y el de Juveniles, a las 22.